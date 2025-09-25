Sztrókot kapott Pataki Attila, a szörnyű hírre összefogott érte a közösség

Pataki Attila életében a sztrók egy valóságos betegséglavinát indított el, pedig már a szélütés is nagyon megviselte őt és a családját is. Néhány hete egy nagy műtéten is átesett. Kivették két csigolyáját. Most a szentesi kórházban ápolják. Minden vágya, hogy minél hamarabb hazamehessen a családjához és természetesen az is, hogy végre talpra állhasson.

Pataki Attila élete a sztrók miatt gyökerestől felfordult az elmúlt hónapokban. Fotó: Kovács Erika

Sztrók: A felesége futott a műhelybe, látta, hogy nagy a baj, hívta a mentőket

Pataki Attila a családjával Szegváron él. A 43 éves férfi benzinkutasként dolgozott Szentesen és olykor besegített a szegvári benzinkútnak is. A feleségével, Edinával boldog házasságban élnek, három gyermekük született. A nagylányuk, Hanna, 17 éves, Flóra, a középső 12, míg a legkisebb, Máté, még csak 5 esztendős. Minden rendben volt az életükben, egészen idén tavaszig, március 27-ig…

Szabadnapos voltam. Feleségem is otthon maradt, mert Máté beteg lett éjszaka, úgy volt, hogy viszi orvoshoz. Én meg dolgozgattam, a műhelyem világítását csináltam. Jöttem lefele a létrán, már az utolsó előtti foknál tartottam, amikor hirtelen könnyűvé vált a jobb kezem, teljesen kiment belőle az erő. Utána így jártam a jobb lábammal is. Az volt a szerencse, hogy a létra mellett volt egy szék, sikerült arra kifordulnom. Lebénult a teljes jobb oldalam. Nálam volt a telefon, hívtam a házban lévő feleségem. Addigra már éreztem, hogy a szám is ferdén áll és nem tudtam rendesen formálni a szavakat. A feleségem nem is értette, csak azt tudta, hogy valami nagy baj van. Futott a műhelybe és azonnal hívta a mentőket

– tudtuk meg Attilától, aki ha lassabban és halkabban is, de ma már tud beszélni. Elmondása szerint alig tudták a szentesi kórházban, majd a szegedi klinikán lehúzni a vérnyomását és a cukrát.

Iszonyatosan fájt a háta, a lábai zsibbadtak

Nem elég a szélütés, lábadozás közben még az epéje is begyulladt. A rehabilitációnak hála, talpra állították, a jobb keze is mozogni kezdett és a beszéde is sokat javult. Május 12-én hatalmas öröm érte, hazamehetett a családjához. Otthon lábadozott tovább.

Sokat sétálgattam, de fájni kezdett a hátam és a hasam is, annyira, hogy be kellett jönni a sürgősségire. Az epémmel volt ismét baj, akkor már köveim is voltak. A sztrók tulajdonképpen elindított egy lavinát. Akkor két hetet feküdtem a belgyógyászaton és úgy tűnt, rendbe jöttem, legalábbis az epémmel. Újabb két hét következett otthon, amikor megint fájni kezdett a hátam, amitől iszonyatosan zsibbadtak a végtagjaim, különösen a lábaim. Ismét járásképtelenné váltam. A gerincemen egy duzzanatot találtak. Akkor még nem lehetett tudni, hogy daganat, vagy valami más. Szerencsére kiderült, hogy gyulladás volt, de emiatt át kellett esnem augusztus elején egy nagyműtéten, két csigolyámat ki kellett venni, a gerincem pedig megtámasztották

– sorolta a 43 éves férfi.