Új korszak

1 órája

Szupermenza, ahol mindenki jól jár: kevesebb kidobott étel, boldogabb gyerekek

Címkék#ebéd#menza#választás

Iskolás éveim legrosszabb élményei közé tartoztak azok, amelyeket a menzán voltam kénytelen szerezni. Tülekedés, sorban állás után jutottunk az ebédhez, amit aztán a legtöbben vonakodva fogyasztottunk el.

Szabó Imre

Én olyannyira, hogy otthon aztán nem egyszer megkaptam a kérdést: tulajdonképpen minek fizetjük elő az étkezést, ha a legtöbbször éhesen jövök haza és kirámolom a hűtőt? Igazság szerint a középiskolai étkezde sem volt sokkal felemelőbb, sőt az egyetemi sem – igaz, ott már lehetett választani. Ráadásul az étkezési jegyért, bár drágábban, de akár étteremben is rendelhettünk magunknak ebédet akkoriban.

szupermenza
A szupermenza mosolyt csal az arcokra. Fotó: Gémes Sándor

A maradék kevesebb, a diák elégedett

Manapság szerencsére más világ van – a kisteleki gyerekek például a tanév hétköznapjain aligha ülnek rossz szájízzel az asztalhoz ebédidőben. A szupermenza, mint hallom, szabadszedéses, azaz mindenki annyit kér, amennyit akar, ráadásul választék is van bőven. A kisdiákok elégedetten nyilatkoztak a rendszerről kollégámnak, miközben lelkesen étkeztek. Ám minden szónál többet mond a tényszerű adat: az újdonság bevezetése óta harmadával csökkent a maradék. Ez nemcsak a szakácsok elismerése, de megtakarítást is jelent. Hasonló étkeztetési rendet egyébként, mint hírlik, egyre több iskolában vezetnek be.

Mit tanít a gyerekeknek a szupermenza?

A szupermenzával, úgy tűnik, mindenki jól jár. Nekem különösen azért szimpatikus, mert általa a gyerekek megtanulnak valami nagyon fontosat: hogy igenis joguk van dönteni, és ha nem ízlik, senki nem köteles megenni, ami a tányérján van – kérhet helyette valami mást. Ezt pedig jó megtapasztalni már a legifjabb korban.

 

