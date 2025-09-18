Egyetlen változtatással minden gyerek imádni kezdte ezt a menzát, megnéztük, mi a szupermenza titka – galériával, videóval

Jóllaknak a gyerekek

– A szülők mindig megkérdezik az iskolából hazatérő gyerekektől, mi volt az ebéd? Amióta szupermenza van, én nem hallottam panaszt, mindig azt mondták, jóllaktak és finomakat ettek – mondta Nagy Sándor, Kistelek polgármestere a szalagátvágás előtt. Hozzátette, az a dolguk, hogy minél többet tegyenek meg a gyerekekért, ez is ennek a része. A bevezetett rendszer a gyermekek igényeihez és ízléséhez igazodva kínál változatos, egészséges és korszerű ételeket – szerepel a kínálatban friss zöldség és gyümölcs is –, táplálkozási lehetőséget. Az ételek a suli konyháján készülnek a Hungast receptjei alapján és az általuk biztosított alapanyagokból.

A cég képviseletében Enyedi Csaba kommunikációs igazgató elmondta: a program sikerét az is adja, hogy hazai alapanyagokból készülnek az ételek, valamint kerülik a tartósítószert tartalmazó termékeket, amikre nincs is szükség, nagy mennyiségben és sok fogy az étkekből. A gyerekek kísérletezhetnek, mindenből szedhetnek, ehetnek, így változatos és egészséges étrendet alakíthatnak ki maguknak. Megemlítette: sok és lelkiismeretes munka eredményeként lettek piacvezetők a területen. – A siker záloga a munka, a pénz, az elhivatottság és a jó partnerség, ami Kistelekkel megvan.

Jelentős megtakarítás

Pappné Guba Éva iskolaigazgatótól megtudtuk, tanulóik 85 százaléka vesz részt az ebédeltetésben, „tartalmas ételt kapnak, mindenki megtalálja a kedvére valót és jóllakottan állnak fel az asztaltól”. Elárulták, hogy a korábbinak a 30 százalékára csökkent a megmaradt kaja, tehát a megtakarítás nagyon jelentős, 70 százalékos.