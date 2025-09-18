szeptember 18., csütörtök

Forradalmi változás

32 perce

Egyetlen változtatással minden gyerek imádni kezdte ezt a menzát, megnéztük, mi a szupermenza titka – galériával, videóval

Címkék#kistelek#szupermenza#egészséges ételek

Forradalmi változáson ment át Kisteleken az iskolai étkeztetés. Szeptember 1-től a Kisteleki Általános Iskolában is szupermenza eteti a diákokat, akik három főételből választhatnak, mindent maguknak szednek, annyit amennyi jólesik. Akár mindhárom másodikat megkóstolhatják – mondták el a csütörtöki sajtótájékoztatón. A fejlesztés miatt a suli étkezője is teljesen megújult.

Imre Péter

– Finom az ebéd! Eddig mindennap jó volt – mondta három apróság a Kisteleki Általános Iskolában, miközben a teljesen megújult étkező egyik asztalánál kanalazták a levest. A suliban szeptember elsejétől szupermenza eteti a diákokat.

Ilyen egy szupermenza.
Kisteleki szupermenza: a gyerekek maguknak szedik az ételt. Fotó: Gémes Sándor

Szupermenza Kisteleken

Kisteleken folytatódik a közétkeztetés megújulása. A városi fenntartásban működő Kisteleki Általános Iskolában bevezették a Hungast Csoport közreműködésével a szupermenzát, ami információink szerint vármegyénkben még Sándorfalván van. A nebulók szeretik, a szabadszedéses rendszerben annyi levest és főételt tehetnek a tányérjukba – ezt napról napra egyre ügyesebben teszik, de segítenek is nekik –, amennyit biztosan megesznek, és akár mindhárom másodikat megkóstolhatják.

Imádják a gyerekek a kisteleki szupermenzát

Fotók: Gémes Sándor

Jóllaknak a gyerekek

– A szülők mindig megkérdezik az iskolából hazatérő gyerekektől, mi volt az ebéd? Amióta szupermenza van, én nem hallottam panaszt, mindig azt mondták, jóllaktak és finomakat ettek – mondta Nagy Sándor, Kistelek polgármestere a szalagátvágás előtt. Hozzátette, az a dolguk, hogy minél többet tegyenek meg a gyerekekért, ez is ennek a része. A bevezetett rendszer a gyermekek igényeihez és ízléséhez igazodva kínál változatos, egészséges és korszerű ételeket – szerepel a kínálatban friss zöldség és gyümölcs is –, táplálkozási lehetőséget. Az ételek a suli konyháján készülnek a Hungast receptjei alapján és az általuk biztosított alapanyagokból.

A cég képviseletében Enyedi Csaba kommunikációs igazgató elmondta: a program sikerét az is adja, hogy hazai alapanyagokból készülnek az ételek, valamint kerülik a tartósítószert tartalmazó termékeket, amikre nincs is szükség, nagy mennyiségben és sok fogy az étkekből. A gyerekek kísérletezhetnek, mindenből szedhetnek, ehetnek, így változatos és egészséges étrendet alakíthatnak ki maguknak. Megemlítette: sok és lelkiismeretes munka eredményeként lettek piacvezetők a területen. – A siker záloga a munka, a pénz, az elhivatottság és a jó partnerség, ami Kistelekkel megvan.

Jelentős megtakarítás

Pappné Guba Éva iskolaigazgatótól megtudtuk, tanulóik 85 százaléka vesz részt az ebédeltetésben, „tartalmas ételt kapnak, mindenki megtalálja a kedvére valót és jóllakottan állnak fel az asztaltól”. Elárulták, hogy a korábbinak a 30 százalékára csökkent a megmaradt kaja, tehát a megtakarítás nagyon jelentős, 70 százalékos.

 

 

