Az új szupertraffipaxok kíméletlenül büntetnek és senkinek nem kegyelmeznek

Néhány héten belül új korszak kezdődik a magyar utakon. Az autósok hamarosan találkozhatnak azokkal az eszközökkel, amelyek jó eséllyel véget vetnek a traffiboxok üresen kongó korszakának. A TraffiCapture-Lite, röviden TC-Lite, vagy ahogy sokan már most emlegetik: a szupertraffipax, túljutott a hatósági vizsgálatokon, és hamarosan éles üzemben is működni fog.

A szupertraffipaxok kíméletlen büntetőgépek lesznek. Forrás: MW-archív

Miért van szükség rájuk?

A gyorshajtás még mindig az egyik legnagyobb közlekedésbiztonsági probléma Magyarországon. Nemcsak a kisebb szabályszegések jelentenek gondot: előfordul, hogy valaki extrém módon lépi túl a megengedett sebességet. Jó példa erre az a sofőr, aki 50 helyett 127-tel hajtott. Bár baleset szerencsére nem történt, a hatóság közel félmilliós bírsággal „jutalmazta” a mutatványt.

Az ilyen esetek mutatják meg, mennyire fontos, hogy a sebességmérők ne csak „díszként” álljanak az utak mentén, hanem valóban mérjenek is. Jelenleg körülbelül 280 trafibox található az országban, ám ezekben csak időszakosan helyeznek el mobil készülékeket. Emiatt az autósok sokszor találgatják: vajon üres-e a doboz, vagy épp dolgozik benne egy traffipax? A bizonytalanság gyengíti a visszatartó erőt, pedig a cél az lenne, hogy mindenki lassabban, óvatosabban közlekedjen.

Végre valóban mérnek a dobozok

A TC-Lite bevezetésével nagyot változhat a közlekedési fegyelem. A sofőrök többé nem bízhatnak abban, hogy a trafibox üres, hiszen az új készülékek folyamatosan működnek. Az adatok egyből a központba kerülnek, a bírság pedig rövid időn belül a postafiókban landolhat.

Az autósok számára ez persze kellemetlen hír lehet, de a közlekedésbiztonság szempontjából mindenképpen jó irány. A kevesebb gyorshajtás kevesebb balesetet, és ezzel több megmentett életet jelenthet.

A szupertraffipax mit figyel és mik az előnyei?

A TC-Lite kifejezetten arra készült, hogy tartósan a dobozokban maradjon. Nem autóból működtetik, nincs kijelzője, és nem is lehet hordozni. Ennek köszönhetően az ára is kedvezőbb: nagyjából harmadannyiba kerül, mint a jelenleg leggyakrabban használt S-1-es eszköz. A nettó 2,5–2,75 milliós áron beszerzett készülék folyamatos kapcsolatban van a VÉDA központi rendszerrel, így minden mérés azonnal bekerül a rendőrség adatbázisába. Mindez azt is jelenti: ha valaki túllépi a megengedett sebességet, szinte biztos lehet benne, hogy nem ússza meg figyelmeztetéssel.