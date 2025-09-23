2 órája
Az új szupertraffipaxok kíméletlenül büntetnek és senkinek nem kegyelmeznek
Hamarosan kíméletlen büntetőgépek lepik az utakat országszerte. Az új szupertraffipaxok mérési távolságban messze lekörözi a hagyományos társait, és azonnal továbbítja az adatokat. Szinte lehetetlen lesz megúszni a gyorshajtást bírság nélkül.
Néhány héten belül új korszak kezdődik a magyar utakon. Az autósok hamarosan találkozhatnak azokkal az eszközökkel, amelyek jó eséllyel véget vetnek a traffiboxok üresen kongó korszakának. A TraffiCapture-Lite, röviden TC-Lite, vagy ahogy sokan már most emlegetik: a szupertraffipax, túljutott a hatósági vizsgálatokon, és hamarosan éles üzemben is működni fog.
Miért van szükség rájuk?
A gyorshajtás még mindig az egyik legnagyobb közlekedésbiztonsági probléma Magyarországon. Nemcsak a kisebb szabályszegések jelentenek gondot: előfordul, hogy valaki extrém módon lépi túl a megengedett sebességet. Jó példa erre az a sofőr, aki 50 helyett 127-tel hajtott. Bár baleset szerencsére nem történt, a hatóság közel félmilliós bírsággal „jutalmazta” a mutatványt.
Az ilyen esetek mutatják meg, mennyire fontos, hogy a sebességmérők ne csak „díszként” álljanak az utak mentén, hanem valóban mérjenek is. Jelenleg körülbelül 280 trafibox található az országban, ám ezekben csak időszakosan helyeznek el mobil készülékeket. Emiatt az autósok sokszor találgatják: vajon üres-e a doboz, vagy épp dolgozik benne egy traffipax? A bizonytalanság gyengíti a visszatartó erőt, pedig a cél az lenne, hogy mindenki lassabban, óvatosabban közlekedjen.
Végre valóban mérnek a dobozok
A TC-Lite bevezetésével nagyot változhat a közlekedési fegyelem. A sofőrök többé nem bízhatnak abban, hogy a trafibox üres, hiszen az új készülékek folyamatosan működnek. Az adatok egyből a központba kerülnek, a bírság pedig rövid időn belül a postafiókban landolhat.
Az autósok számára ez persze kellemetlen hír lehet, de a közlekedésbiztonság szempontjából mindenképpen jó irány. A kevesebb gyorshajtás kevesebb balesetet, és ezzel több megmentett életet jelenthet.
A szupertraffipax mit figyel és mik az előnyei?
A TC-Lite kifejezetten arra készült, hogy tartósan a dobozokban maradjon. Nem autóból működtetik, nincs kijelzője, és nem is lehet hordozni. Ennek köszönhetően az ára is kedvezőbb: nagyjából harmadannyiba kerül, mint a jelenleg leggyakrabban használt S-1-es eszköz. A nettó 2,5–2,75 milliós áron beszerzett készülék folyamatos kapcsolatban van a VÉDA központi rendszerrel, így minden mérés azonnal bekerül a rendőrség adatbázisába. Mindez azt is jelenti: ha valaki túllépi a megengedett sebességet, szinte biztos lehet benne, hogy nem ússza meg figyelmeztetéssel.
A szupertraffipax 150 méteres távolságból képes megállapítani a sebességet, és 50–60 méterről fotót is készít a szabályszegő autósról. A fix traffipaxok jóval kisebb távolságból tudnak pontos mérést végezni. Ez a korlátozás elsősorban abból adódik, hogy a radarjel csak bizonyos szögben képes megfelelő adatot adni. Ezeket a telepített traffipaxokat jellemzően 6,5 méteres magasságban helyezik el, és traffipax tábla figyelmeztet arra, hogy nagyon drága képek készülhetnek. Az autopalyamatrica.hu oldalán elérhető az országos traffipaxlista, ami megmutatja, hol található telepített traffipax 2025-ben. Ezek alapján fix traffipax Csongrád-Csanád vármegyében tizennyolc helyen található:
- kettő Hódmezővásárhelyen,
- tizenhat Szegeden.
Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy vármegyénkben két helyszínen is telepítettek trafiboxokat, ami összesen 11,2 millió forintjába került az érintett önkormányzatnak.
Hol találkozhatunk velük?
Elsőként vidéki településeken jelennek meg a szupertraffipaxok. Több önkormányzat már előre rendelt a készülékekből, és október elején meg is kezdődhet a telepítésük. Pontos lista még nincs arról, hol lesznek a vadonatúj eszközök, de az biztos, hogy a dobozokban egyre nagyobb eséllyel valódi mérőműszerek dolgoznak majd.
Mi a helyzet a hirtelen fékezéssel?
Sok autós gondolja úgy, hogy ha időben észreveszi a traffipaxot, még van esélye fékezni és elkerülni a bírságot. A szakemberek szerint azonban ez tévhit. A mérés ugyanis már akkor megtörténik, amikor a sofőr észleli a készüléket. A hirtelen fékezés pedig sokszor veszélyesebb, mint maga a gyorshajtás. Ha a mögötte érkező nem reagál elég gyorsan, könnyen ráfutásos baleset lehet a dologból. A rendőrség ezért hangsúlyozza: nem érdemes pánikszerűen lassítani, a legbiztonságosabb megoldás mindig az, ha betartjuk a sebességhatárokat.
