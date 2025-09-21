Az egykori osztálytársakkal jó találkozni, beszélgetni, feleleveníteni a sulis időket, a csínytevéseket, a jó és a rossz feleleteket, a szerelmeket. A fiatalságot. Ez különösen igaz volt arra tizennégy egykori általános iskolásra és három tanárukra, akik ötvenöt év után látták újra egymást, 1970-ben végeztek a Kolozsvári téri Jurij Gagarin Általános Iskolában, és ez volt ez első osztálytalálkozójuk. Nagy találkozások zajlottak le, előfordult, hogy nem ismerték meg egymást. Miután „tisztázódtak” a nevek, jöttek az emlékek.

Az osztálytalálkozók nagy találkozások. Fotó: Imre Péter

A szervezők

Nekem nem volt igazán szerencsém az osztályaimmal. Az általános iskolai csapattal egyszer találkoztunk, nem sokkal a ballagás után, majd hosszú évek után az egykori Gulyás Csárdában meséltünk egymásnak magunkról, több alkalommal. Középiskolás osztályunk talán kétszer „futott össze”, először egy évvel az iskola befejezése után, a következő pedig talán az ötéves volt. Halványulnak az emlékek, lehet, volt még egy… Mindig kellett valaki, aki összefogja, összetrombitálja a társaságot, felkutatva, hogy a többiek hol élnek, miként érhetők el, felvenni velük a kapcsolatot, időpontot egyeztetni és meghívni őket. Nélkülük nem működött, nem működik. Rengeteg munka, és a jutalma csak a viszontlátás öröme, a mosoly és a nevetés. Az általános iskolaiakat emlékeim szerint Márki Ferenc szervezte, a középiskolásra nem emlékszem, de talán osztályfőnökünk, Törőcsik Zoltánné is szerepet játszott az egyikben. A balástyai erdőközi tanyai iskolások találkozóit több mint 10 éve Rozsnyai Erzsébet Böbi hozza tető alá, a gagarinosokét most Sarnyai Istvánné Rózsa. A résztvevők között volt, aki azt mondta: mikor történhetne ez meg újra, 20 éve múlva? Azt feleltem, már jövőre is. Mosolya hitetlenségről és reményről árulkodott.

Találkozások

Akadtak, akik nem jöttek, nem jöhettek el – mégis ott voltak. Többen elhunytak. Az „osztály vigyázz!” után gyertyát gyújtottak, és csendben emlékeztek rájuk. Mert az összejövetelek, az 55 év utáni randevúk róluk is szólnak. Ezek a nagy találkozások.