46 perce
Rendőrök lepték el az iskolák környékét – videóval
Egyenruhások lepték el az iskolák környékét. Rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolába igyekvő kisdiákok biztonságát. A tanévkezdés miatt hirtelen megnövekvő forgalom számos veszélyt rejt. A gyerekeket átkísérik, a szabálytalankodókat megbírságolják.
Rendőrök és polgárőrök segítik a kisdiákokat a tanévkezdés hetében, hogy a hirtelen megnövekedett forgalomban is biztonságosan juthassanak el iskolájukba. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelt rendőri jelenlétet biztosít az iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. A reggeli becsengetés előtt és a tanítási nap befejezésének időszakában találkozhatnak a kisdiákok az egyenruhásokkal.
Tanévkezdés biztonságban: egyenruhások vigyázzák az iskolák környékét
A közlekedésbiztonság szempontjából frekventált iskolák környékén a rendőrök átkíséréssel segítik reggelente és délutánonként az iskolába vagy onnan haza igyekvő gyerekek és szüleik biztonságos átkelését az utakon. Vad Róbert rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője felhívta a szülők figyelmét, hogy a fokozott rendőri jelenlét miatt most végképp nem érdemes figyelmen kívül hagyni a megállni és váraokzni tilos! KRESZ-táblákat. A rendőrök komolyan fogják venni a szabálysértéseket.
A vármegyében 65 polgárőr egyesület működik, amelyek tagjai besegítenek a rendőröknek a gyerekek közlekedésbiztonságának biztosításában –tájékoztatott Batiz István, a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke.
Vad Róbert alezredes a tanév kapcsán a KEVE program („Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!”)folytatását is előrevetítette. A baleset-megelőzési oktatóprogram keretében az 1-8. osztályos diákok már az iskolapadban megtanulják a helyes közlekedés szabályait.
Tudatos gyerek – biztonságos jövő: fókuszban a bűnmegelőzés
Nem csak a közlekedésrendészet, de a bűnmegelőzés szempontjából is kiemelt időszaknak számít a tanévkezdés – hangsúlyozta Mózesné Toronykőy Márta rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője. Elmondta, hogy folytatódik a kék tér program, amelynek célja a prevenció. A Szegedi Tankerület 38 általános iskolájának 1-4. osztályos kisdiákjait játékos keretek között készítik fel a váratlan élethelyzetekre, és tájékoztatják az áldozattá, elkövetővé válás elkerülésének lehetőségeiről. Az előző tanév fő témája a kiberbiztonság és a cyberbullying, azaz a digitális megfélemlítés és zaklatás volt, az aktuális tanévben pedig a drogprevenció kapja a legnagyobb hangsúlyt.
– Országosan elindult a RedP program, a Rendőrségi Drogprevenció Program, amelyben a települések fertőzöttségéhez igazítottan hozzuk azokat a programokat, amelyekkel megcélozzuk a diákokon túl a pedagógusokat és a szülőket is – mondta el Mózsné Toronykőy Márta.
Szegedi hírek
- Izzik a pálca: a világhírért küzdenek a karmesterek – galériával, videóval
- Urbex: szellemiskola az Alföld közepén, 17 éve zárva, most is üresen áll
- Csongrád-Csanádban jelentősen csökkenhet az IT-szektorban dolgozók bére a Tisza-adó bevezetésével
- Fendler Judit: edukálni akartam a véleménycikkel, nem politikai üzenetet küldeni
- Steven Spielberg 50 éves korszakalkotó mesterműve újra nagyvásznon a Belvárosi Moziban