Rendőrök lepték el az iskolák környékét – videóval

Rendőrök és polgárőrök segítik a kisdiákokat a tanévkezdés hetében, hogy a hirtelen megnövekedett forgalomban is biztonságosan juthassanak el iskolájukba. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelt rendőri jelenlétet biztosít az iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. A reggeli becsengetés előtt és a tanítási nap befejezésének időszakában találkozhatnak a kisdiákok az egyenruhásokkal.

A rendőrök és a polgárőrök az iskolák környéki, forgalmasabb kereszteződésekben átkíséréssel biztosítják a kisdiákok és szüleik biztonságos áthaladását. Fotó: Karnok Csaba

Tanévkezdés biztonságban: egyenruhások vigyázzák az iskolák környékét

A közlekedésbiztonság szempontjából frekventált iskolák környékén a rendőrök átkíséréssel segítik reggelente és délutánonként az iskolába vagy onnan haza igyekvő gyerekek és szüleik biztonságos átkelését az utakon. Vad Róbert rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője felhívta a szülők figyelmét, hogy a fokozott rendőri jelenlét miatt most végképp nem érdemes figyelmen kívül hagyni a megállni és váraokzni tilos! KRESZ-táblákat. A rendőrök komolyan fogják venni a szabálysértéseket.

A vármegyében 65 polgárőr egyesület működik, amelyek tagjai besegítenek a rendőröknek a gyerekek közlekedésbiztonságának biztosításában –tájékoztatott Batiz István, a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke.

Fotó: Karnok Csaba

Vad Róbert alezredes a tanév kapcsán a KEVE program („Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!”)folytatását is előrevetítette. A baleset-megelőzési oktatóprogram keretében az 1-8. osztályos diákok már az iskolapadban megtanulják a helyes közlekedés szabályait.

Tudatos gyerek – biztonságos jövő: fókuszban a bűnmegelőzés

Nem csak a közlekedésrendészet, de a bűnmegelőzés szempontjából is kiemelt időszaknak számít a tanévkezdés – hangsúlyozta Mózesné Toronykőy Márta rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője. Elmondta, hogy folytatódik a kék tér program, amelynek célja a prevenció. A Szegedi Tankerület 38 általános iskolájának 1-4. osztályos kisdiákjait játékos keretek között készítik fel a váratlan élethelyzetekre, és tájékoztatják az áldozattá, elkövetővé válás elkerülésének lehetőségeiről. Az előző tanév fő témája a kiberbiztonság és a cyberbullying, azaz a digitális megfélemlítés és zaklatás volt, az aktuális tanévben pedig a drogprevenció kapja a legnagyobb hangsúlyt.