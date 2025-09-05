Tradíció és pompa: Dísztaláros professzori felvonulással nyitotta meg a SZTE az új tanévet – galériával, videóval

Látványosan nyitotta meg az új tanévet a Szegedi Tudományegyetem. Az európai hagyományt követve a dísztalárba öltözött professzori kar reggel fúvószenekari kísérettel vonult végig a belvároson, a Dugonics téri rektori hivataltól a Dóm téren át az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központig. A TIK-ben rendezték meg a tanévnyitó ünnepséget, melyen az egyetem elsőéves polgárain kívül a város és a régió meghatározó intézményi képviselői is részt vettek. Az első sorokban ott ült többek között a megyés püspök, az Országos Kórházi Főigazgatóság igazgatója, a Megyei Kórházszövetség elnöke, a főispán, a megyei és városi rendőrkapitány, illetve képviselők, az egészségügyi és oktatási intézmények, illetve gazdasági szervezetek képviselői.

A tanévnyitón elhangzott: az elsőévesek nem gólyák. Fotó: Gémes Sándor

Minden eddiginél több külföldi diák kezdi meg tanulmányait a SZTE-n

Köszöntő beszédét Rovó László, a SZTE rektora az egyetem által elért eredmények felsorolásával kezdte. Megemlítette, hogy az Academic Ranking of World Universities rangsora alapján a SZTE a legjobb magyar egyetem és világviszonylatban is a TOP 500-ban szerepel, és felidézte azt is, hogy nemrégiben átvehették az Év Egyeteme díjátadón a leginnovatívabb intézménynek járó elismerést. Beszélt a több mint 1500 partnerintézményről, illetve a kutatási eredményekről, valamint az elmúlt időszak fejlesztéseiről is, és köszöntötte a 25 ezer fős közösség legújabb tagjait, a most hallgatóvá fogadott fiatalokat.

Idén 1500 nemzetközi hallgatónk van, mely 25 százalékkal több tavalyhoz képest

– emelte ki.

A kormány elismeri a tudósok és kutatók munkáját

Az ünnepségen részt vett Lantos Csaba energiaügyi miniszter, aki kijelentette: a SZTE Magyarország egyik meghatározó egyeteme és fontos szereplője a nemzetközi kutatás-fejlesztésnek. Hozzátette: biztos abban, hogy az SZTE eléri céljait, és Európában is az élvonalba tartozó, meghatározó egyetemmé fejlődik.

A kormány elismeréssel fordul azok felé a tudósok és kutatók felé, akik nemcsak a magyar, hanem az egyetemes tudást is gyarapítják

– hangsúlyozta. Dicsérte a Science Parkot is és reményét fejezte ki, hogy olyan befektetők érkeznek még a parkba, melyek az egyetemmel együttműködve erősítik a térséget.