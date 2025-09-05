1 órája
Tradíció és pompa: Dísztaláros professzori felvonulással nyitotta meg a SZTE az új tanévet – galériával, videóval
Dísztaláros professzori felvonulással keződött meg az új tanév a SZTE-n. A tanévnyitón Lantos Csaba energiaügyi miniszter kijelentette: a kormány elismeri a tudósok és kutatók munkáját.
Látványosan nyitotta meg az új tanévet a Szegedi Tudományegyetem. Az európai hagyományt követve a dísztalárba öltözött professzori kar reggel fúvószenekari kísérettel vonult végig a belvároson, a Dugonics téri rektori hivataltól a Dóm téren át az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központig. A TIK-ben rendezték meg a tanévnyitó ünnepséget, melyen az egyetem elsőéves polgárain kívül a város és a régió meghatározó intézményi képviselői is részt vettek. Az első sorokban ott ült többek között a megyés püspök, az Országos Kórházi Főigazgatóság igazgatója, a Megyei Kórházszövetség elnöke, a főispán, a megyei és városi rendőrkapitány, illetve képviselők, az egészségügyi és oktatási intézmények, illetve gazdasági szervezetek képviselői.
Minden eddiginél több külföldi diák kezdi meg tanulmányait a SZTE-n
Köszöntő beszédét Rovó László, a SZTE rektora az egyetem által elért eredmények felsorolásával kezdte. Megemlítette, hogy az Academic Ranking of World Universities rangsora alapján a SZTE a legjobb magyar egyetem és világviszonylatban is a TOP 500-ban szerepel, és felidézte azt is, hogy nemrégiben átvehették az Év Egyeteme díjátadón a leginnovatívabb intézménynek járó elismerést. Beszélt a több mint 1500 partnerintézményről, illetve a kutatási eredményekről, valamint az elmúlt időszak fejlesztéseiről is, és köszöntötte a 25 ezer fős közösség legújabb tagjait, a most hallgatóvá fogadott fiatalokat.
Idén 1500 nemzetközi hallgatónk van, mely 25 százalékkal több tavalyhoz képest
– emelte ki.
A kormány elismeri a tudósok és kutatók munkáját
Az ünnepségen részt vett Lantos Csaba energiaügyi miniszter, aki kijelentette: a SZTE Magyarország egyik meghatározó egyeteme és fontos szereplője a nemzetközi kutatás-fejlesztésnek. Hozzátette: biztos abban, hogy az SZTE eléri céljait, és Európában is az élvonalba tartozó, meghatározó egyetemmé fejlődik.
A kormány elismeréssel fordul azok felé a tudósok és kutatók felé, akik nemcsak a magyar, hanem az egyetemes tudást is gyarapítják
– hangsúlyozta. Dicsérte a Science Parkot is és reményét fejezte ki, hogy olyan befektetők érkeznek még a parkba, melyek az egyetemmel együttműködve erősítik a térséget.
Fotók: Gémes Sándor
A tanévnyitón elhangzott: az elsőévesek nem gólyák
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy a fenntartó továbbra is igyekszik segíteni az egyetemet továbbhaladni pályáján. Az elsőévesekhez szólva pedig azt tanácsolta: kérjék ki maguknak, ha gólyáknak nevezik őket.
Nekem a freshman kifejezés sokkal jobban tetszik, hiszen tükrözi, hogy friss erőt visznek az egyetem közösségébe - mondta. Azt is javasolta nekik, hogy aktívan vegyenek részt az egyetemi életben, ne csak passzívan várják, hogy tanítsák őket.
Útravalóul pedig azt mondom, ne csak diplomás emberek legyenek, hanem értelmiségiek
– zárta gondolatait Szabó Gábor.
A tanévnyitó ünnepi szenátusülésen videós üzenetet küldött a SZTE első női tanszékvezetője, a 100 éves Béládi Ilona, aki azt tanácsolta az elsőéveseknek, hogy vegyék észre, ami számukra érdekes és azt szeressék meg munkaként, mert akkor az nem munka, hanem élvezet lesz számukra.
A rendezvényen átadták az év oktatója és év fiatal oktatója elismeréseket és a publikációs díjakat, majd az elsőéves hallgatók esküt tettek és egyesével kezet fogtak Rovó László rektorral.