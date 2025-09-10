szeptember 10., szerda

Szegedi hírek

44 perce

140 éve csengettek be először a Kőrösyben, különleges ünnepséggel idézték fel az első tanítási napot – galériával

Fennállásának 140. évfordulójét ünnepli a Kőrösy iskola. Az egykori első becsengetés napján rendhagyó tanévnyitó ünnepséget tartottak.

Delmagyar.hu

Fennállásának 140., és névadásának 70. évfordulóját ünnepli a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum. Az intézményben 1885 szeptember 10-án csengettek be először. Ezt ünnepelték egy rendhagyó tanévnyitóval szerdán délelőtt az iskolában. Az ünnepségre meghívást kaptak egykori és jelenlegi tanárok, a korábbi intézményvezetők, volt és mostani tanítványok, illetve az iskola szakmai partnerei. 

Nem mindennapi tanévnyitót tartottak a Kőrösyben.
Rendhagyó tanévnyitóval emlékeztek meg a 140 évvel ezelőtti első becsengetésre a Kőrösy iskolában. Fotó: Gémes Sándor

Rendhagyó tanévnyitó a Kőrösyben

Az eseményen egészségi állapota miatt nem tudott jelen lenni, de üdvözletét küldte Molnár Piroska, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki annak ideján a Kőrösyben tanult és érettségizett. Szintén távolról köszöntötte az ünneplőket az iskola legidősebb egykori tanára, aki immár 99 éves.

A rendezvényen felidézték: 42 fiú tanulóval nyílt meg a középiskola, ahova mostanra több mint 700 diák jár. 

Fennállásának 140. évfordulójét ünnepli a Kőrösy iskola

Fotók: Gémes Sándor

– Az iskola szilárd alapjai a tudás, kitartás, tisztesség, valamint a közösség ereje. A feladatunk, hogy itt a diákoknak otthont, műhelyt és inspirációs teret biztosítsunk, és arra törekszünk, hogy értékrendet, szemléletmódot, törődést és elsajátítható viselkedésmintát vigyenek majd magukkal – sorolta Farkasné Székely Angéla igazgató, aki ünnepi beszéde végén átadta a Kőrösy köszönetét az intézmény egykori igazgatóinak. A tanévnyitón, melyet tanárok moderáltak, pedagógusok és diákok is adtak műsort.

 

