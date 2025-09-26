Ezen a napon Te is bepillantást kaphatsz a Tappancs Állatvédő Alapítvány mindennapjaiba

A Tappancs Állatvédő Alapítványnál abban hisznek, hogy egyszer eljön az idő, amikor minden kisállat szerető otthonra talál, és nem lesz szükség menhelyekre. Munkájukat az állatok iránti szeretet, a felelősségvállalás és a csapatmunka ereje vezérli.

Az Állatok Világnapján testközelből ismerheted meg a Tappancs Állatvédő Alapítvány mindennapjait. Archív fotó: Kis Zoltán

Ennek szellemében október 11-én, szombaton 9 és 11 óra között nyílt napot tartanak, ahol a látogatók közelebbről is megismerhetik a szervezet mindennapjait, szemléletét és céljait. A kétórás program számos élményt kínál, amelyek egyszerre kötik össze az embereket és az állatvédelmet.

Nyílt nap az Állatok Világnapján a Tappancs Állatvédő Alapítványnál

A közösségi esemény során az alábbi programokon vehetünk részt

Menhelyi körséták: 9 és 10 órától – betekintés a menhely mindennapi működésébe, a központ izgalmasabb pontjainak bejárásával.

Bolhapiac kézműves termékekkel – egyedi tárgyak vásárlásával is hozzájárulhatsz a nap különlegességéhez.

Kutyasimogatás: az átadóudvarban, ahol a legkedvesebb pillanatok várják a látogatókat.

A Tappancs célja, hogy ezen a közösségi eseményen mindenki közelebb kerüljön az állatvédelem ügyéhez, és átélhesse a menhely mindennapi varázsát.