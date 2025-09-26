szeptember 26., péntek

Szegedi hírek

3 órája

Ezen a napon Te is bepillantást kaphatsz a Tappancs Állatvédő Alapítvány mindennapjaiba

Ismerd meg a menhely védenceit, a gondozók áldozatos munkáját, és tudd meg, hogyan segíthetsz nekik! Látogass el hozzájuk az Állatok Világnapján, és éld át testközelből, milyen az élet a Tappancs Állatvédő Alapítványnál.

Kis Zoltán

A Tappancs Állatvédő Alapítványnál abban hisznek, hogy egyszer eljön az idő, amikor minden kisállat szerető otthonra talál, és nem lesz szükség menhelyekre. Munkájukat az állatok iránti szeretet, a felelősségvállalás és a csapatmunka ereje vezérli.

Tappancs Állatvédő Alapítvány nyílt napja.
Az Állatok Világnapján testközelből ismerheted meg a Tappancs Állatvédő Alapítvány mindennapjait. Archív fotó: Kis Zoltán

Ennek szellemében október 11-én, szombaton 9 és 11 óra között nyílt napot tartanak, ahol a látogatók közelebbről is megismerhetik a szervezet mindennapjait, szemléletét és céljait. A kétórás program számos élményt kínál, amelyek egyszerre kötik össze az embereket és az állatvédelmet.

Nyílt nap az Állatok Világnapján a Tappancs Állatvédő Alapítványnál 

A Tappancs Állatvédő Alapítvány október 11-én, szombaton rendezi meg nyílt napját, 9:00 és 11:00 óra között. A két órás rendezvény számos programot kínál, amely közelebb hozza egymáshoz az embereket és az állatvédelmet.

A közösségi esemény során az alábbi programokon vehetünk részt 

  • Menhelyi körséták: 9 és 10 órától – betekintés a menhely mindennapi működésébe, a központ izgalmasabb pontjainak bejárásával.
  • Bolhapiac kézműves termékekkel – egyedi tárgyak vásárlásával is hozzájárulhatsz a nap különlegességéhez.
  • Kutyasimogatás: az átadóudvarban, ahol a legkedvesebb pillanatok várják a látogatókat.

A Tappancs célja, hogy ezen a közösségi eseményen mindenki közelebb kerüljön az állatvédelem ügyéhez, és átélhesse a menhely mindennapi varázsát.

Szegedi hírek

