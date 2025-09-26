2 órája
Ezen a napon Te is bepillantást kaphatsz a Tappancs Állatvédő Alapítvány mindennapjaiba
Ismerd meg a menhely védenceit, a gondozók áldozatos munkáját, és tudd meg, hogyan segíthetsz nekik! Látogass el hozzájuk az Állatok Világnapján, és éld át testközelből, milyen az élet a Tappancs Állatvédő Alapítványnál.
A Tappancs Állatvédő Alapítványnál abban hisznek, hogy egyszer eljön az idő, amikor minden kisállat szerető otthonra talál, és nem lesz szükség menhelyekre. Munkájukat az állatok iránti szeretet, a felelősségvállalás és a csapatmunka ereje vezérli.
Ennek szellemében október 11-én, szombaton 9 és 11 óra között nyílt napot tartanak, ahol a látogatók közelebbről is megismerhetik a szervezet mindennapjait, szemléletét és céljait. A kétórás program számos élményt kínál, amelyek egyszerre kötik össze az embereket és az állatvédelmet.
Nyílt nap az Állatok Világnapján a Tappancs Állatvédő Alapítványnál
A Tappancs Állatvédő Alapítvány október 11-én, szombaton rendezi meg nyílt napját, 9:00 és 11:00 óra között. A két órás rendezvény számos programot kínál, amely közelebb hozza egymáshoz az embereket és az állatvédelmet.
A közösségi esemény során az alábbi programokon vehetünk részt
- Menhelyi körséták: 9 és 10 órától – betekintés a menhely mindennapi működésébe, a központ izgalmasabb pontjainak bejárásával.
- Bolhapiac kézműves termékekkel – egyedi tárgyak vásárlásával is hozzájárulhatsz a nap különlegességéhez.
- Kutyasimogatás: az átadóudvarban, ahol a legkedvesebb pillanatok várják a látogatókat.
A Tappancs célja, hogy ezen a közösségi eseményen mindenki közelebb kerüljön az állatvédelem ügyéhez, és átélhesse a menhely mindennapi varázsát.
