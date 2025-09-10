szeptember 10., szerda

Hatalmas segítséget kaptak a bajba jutott állatok, négymilliós támogatást nyert a szegedi menhely

Óriási támogatást nyertek: 4 millió forinttal segítik a bajba jutott kutyák és cicák mentését. Ennek köszönhetően olyan fejlesztések indulnak el a Tappancs Állatvédő Alapítványnál, amelyek örökre megváltoztatják a menhely jövőjét. Mutatjuk, mi minden valósulhat meg ebből az összegből!

Kis Zoltán

Aki valaha is belépett egy menhely kapuján, tudja: itt minden fal mögött egy történet lapul. Elhagyott, bántalmazott, megunt vagy egyszerűen csak szerencsétlen sorsú állatok várják, hogy valaki végre meglássa bennük a társat, a családtagot. A Tappancs Állatvédő Alapítvány hosszú évek óta fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy ezek a történetek boldog véget érjenek, ám a küzdelem minden nap új kihívásokat hoz. Most azonban hatalmas fordulat következett be az alapítvány életében: egy pályázaton elnyert, 4 millió forintos támogatás lehetővé teszi, hogy ne csak túlélésről, hanem fejlődésről is beszélhessenek. 

Ez nagy segítség a Tappancs Állatvédő Alapítványnak.
A Tappancs Állatvédő Alapítvány nagy örömmel számolt arról, hogy több mint 4 millió forintnyi támogatást nyertek. Fotó: DM

Az elnyert összeg hatalmas előrelépés a Tappancs Állatvédő Alapítványnak 

Lapunk több alkalommal is beszámolt arról, hogy szűkös anyagi körülmények mellett küzdenek a Tappancs Állatvédő Alapítvány munkatársai. Ám mindig van remény, ugyanis nagy örömmel számoltak be legutóbbi Facebook-bejegyzésükben arról, hogy több mint 4 millió forintnyi támogatást nyertek a CÁSZ-KP-1-2025 pályázaton. 

– A forrás nagy segítséget jelent abban, hogy megkezdjük a menhelyen használt kutyaházak cseréjét időtállóbb, biztonságosabb és könnyebben tisztán tartható típusokra. A régi kutyaházak közül sok már nem bírja a napi használatot, de a csere ütemét eddig leginkább az anyagi lehetőségek korlátozták. Ez a támogatás lehetővé teszi, hogy a kutyaházcsere ne évekre elnyúló folyamat legyen, hanem már most, még a tél beállta előtt kézzelfogható előrelépést jelentsen a menhelyi kutyák számára – fogalmazták meg bejegyzésükben. 

 

