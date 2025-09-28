Egy asszony házából lett imahely, 50 év múlva pedig Szeged egyik központi templomává vált

A szeged-tarjánvárosi gyülekezetnek a vasárnapja Muntyán Valérné Goller Emília sírjának megkoszorúzásával indult a Dugonics temetőben. Ő ajándékozta a házát az egyháznak, hogy ott imahelyet, plébániát létesítsenek. A Tátra téri templom felszentelése 50 évvel ezelőtt volt, és anno, amikor nem volt szabad templomot építeni, azzal trükkel éltek, hogy az imaház bővítésére kértek engedélyt. Első papja az építtető Singer Ferenc volt, őt Kovács Péter, Kiss Imre, Laurinyecz Mihály – utóbbi kettő közreműködött a szentmisén – és a jelenlegi plébános Benyik György követte.

A Tátra téri templom zsúfolásig telt az 50 éves jubileumra. Fotó: Imre Péter

Kiss-Rigó László levele

A jubileumra üdvözlő levelet küldött Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök amiben kiemelte, „A hívek összefogása, munkája közösséget teremtett, ami azóta is él és virul. A templom találkozóhely lett, ahol találkozhatunk Istennel, az emberekkel.”

A Tátra téri templom

A corpus, vagyis test nélküli, „csak” a szenvedés szimbólumát, a töviskoronát megjelenítő nagy kereszt ott áll, ahol annak idején Muntyán Valérné Goller Emília házában a családi kereszt, ez is kötődés a múlthoz. És az is, ahogy Benyik György a szentmise során említette, hogy az itteni plébánosok mindig folytatták elődeik megkezdett tevékenységét, munkáját.

Fontos, hogy a hívek magukénak érezzék a templomot, hogy érezzék, tapasztalják, közösen kell építeni az egyházat. Ezért annak idején megfogadtam Singer atyának azt a tanácsát, hogy csak annyit tegyek, csináljak, amit a papnak kell

– emlékezett Benyik György. Kiss Imre és Laurinyecz Mihály is felelevenítette egy-egy, a helyhez, a szolgálatához kötődő emlékét. Benyik György a kézzel írt, másolt Bibliát említette, amit elvittek Ferenc pápának és bekerült a Vatikáni Apostoli Könyvtárba.

Tovább hirdetni Isten igéjét

Az ötvenéves évforduló arra is int, figyelmeztet: hirdessük tovább Isten igéjét, mert egy templom addig templom, amíg imádkoznak benne

– jegyezte meg Benyik atya. Az esemény zárásaként a rövid közös ima elmondása után megszentelték a templomkapura, a pantheonba felkerült hét akolitus arcképét ábrázoló plaketteket.