Egy évszak eltűnhet hazánkból, és már most látszanak a jelei

Csütörtökön Csongrád-Csanád vármegyébe is beköszöntött az igazi ősz: az évszakváltó hidegfronttal hűvös csapadékos idő érkezett. Szeptember közepét elhagyva azonban még nyári melegnek örülhettünk néhány nappal ezelőtt is. A lehűlés pont egy hónappal később érkezett, mint ahogyan az a népi megfigyelés szerint korábban augusztus 20 körül mindig bekövetkezett, de még a meteorológiai ősz kezdete, szeptember 1. is jóval elmúlt már, mire ideért a hozzá tartozó idő. A váltás pedig azért is volt most hirtelen és szembetűnő, mert a 20. század eleje óta ez volt az egyik legmelegebb nyarunk.

A tél hossza összezsugorodott hazánkban, hosszú távon az is elképzelhető, hogy ez az évszak teljesen eltűnik Magyarországon. Illusztráció: Shutterstock

Az 1991-2020-as átlaghoz képest országos átlagban 1,2 fokkal alakult magasabban az idei nyár középhőmérséklete. Mindhárom nyári hónap melegebb volt a 30 éves átlaghoz képest, de amíg júliusban és augusztusban az eltérés +1 fok alatt maradt, addig június középhőmérséklete 2,5 fokkal volt magasabb a megszokotthoz képest. A hőségnapok száma pedig több mint másfélszerese volt a sokéves átlagnak. Hosszú és meleg volt tehát a nyár, mely majdnem kitartott szeptember végéig.

Szeptember közepétől december közepéig ősz van hazánkban

Az ELTE éghajlatkutató meteorológusainak kutatásai szerint jelenleg az ősz átlagosan szeptember 17-én kezdődik, és egészen december 18-ig tart Magyarországon. Ez azt mutatja, hogy a nyár jelentősen kitolódott a 45 évvel ezelőtti klímaátlaghoz képest, amikor a négy évszak még szinte azonos hosszúságú volt, és így az ősz valóban elkezdődhetett szeptember 1-jén. Az 1980-as évek elején az egyes évszakok éven belüli átlagos aránya viszonylag kiegyenlített volt idehaza. A tizenkét hónapból körülbelül három jutott a tavaszra, a nyárra, az őszre és a télre is. Az ezredfordulóra azonban eljutottunk oda, hogy a tavasz és a nyár 25-25 nappal hosszabb lett, az év közel kétharmadát ez a két évszak teszi ki. Az ősz megmaradt 25 százaléknyi, a tél azonban összezsugorodott és mindössze az év 11 százalékában van ennek az évszaknak megfelelő időjárás Magyarországon.

Elképzelhető, hogy a tél teljesen el fog tűnni Magyarországon

A tudósok szerint a jövőben elképzelhető, hogy a mostani definíció szerinti tél harminc éven belül nagyrészt eltűnik, és az év nagy részében csak egy meleg és egy hűvösebb időszak marad meg. Ez pedig jelentős élővilág módosulást is magával hozhat. Azt már most is tapasztaljuk, hogy trópusi rovarfajok telepednek meg nálunk- ennek legkellemetlenebb példája az ázsiai tigrisszúnyog, mely Szegeden már stabil populációt alkot. Sok faj át is tud telelni, ezért van egyre több kullancs és poloska is. De hogy pozitívumot is említsünk, megteremnek az olyan mediterrán növények is, mint a füge, a banán, de jól érzik magukat a pálmák, leanderek is. Ugyanakkor a nyár kitolódásával a fokozott párolgás időszaka is meghosszabbodik, a fokozott szárazság pedig kifejezetten rosszat tesz az agráriumnak. Ahogyan a korai virágzás is - mint azt az idei év bebizonyította, a korán érkező tavaszba belerondító néhány napos fagy akár egy egész évnyi gyümölcstermést elvihet. Van tehát jó és rossz oldala is a klímaváltozásnak, egy biztos: furcsa lesz, amikor már csak legendaként tekint arra a következő generáció, hogy őseik kemény fagyokban és hatalmas hóban jártak Magyarországon akár hónapokon keresztül - hiszen lassan szállingózó havat sem látni egész télen.