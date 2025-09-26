szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kapcsolódás

1 órája

Óriási változás: képzés indul, hogy az idősebbek is profin nyomkodják a telefont

Címkék#idősek#képzés#telefon

A digitális világ ma már nem csak a fiataloké. Mobiltelefon-használati képzés indul az idősebbeknek, hogy magabiztosabban kezelhessék okostelefonjukat, és biztonságosan eligazodjanak az online térben.

Kis Zoltán

A technológia rohamos fejlődése mindennapjaink részévé tette az okostelefonokat, azonban sokak számára ezek használata még mindig kihívást jelent. Egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy az idősebb korosztály is magabiztosan eligazodjon a digitális eszközök világában. Ennek támogatására hamarosan mobiltelefon-használati képzés indul kifejezetten számukra.

Egy idős nő és férfi nézi a telefont.
A digitális világ már nem csak a fiataloké: mobiltelefon-használati képzés indul idősek számára. Fotó: Shutterstock

A technológia rohamos fejlődésének köszönhetően az okostelefonok mindennapjaink szerves részévé váltak. Használatuk azonban sokak számára még mindig kihívást jelent. Egyre nagyobb az igény arra, hogy az idősebb korosztály is otthonosan mozogjon a digitális eszközök világában. Ennek támogatására hamarosan mobiltelefon-használati képzés indul kifejezetten számukra.

A telefonos képzésről

A tanfolyam öt alkalomból áll: a résztvevők öt egymást követő héten, hétfőnként 10 és 11:30 között találkoznak. A foglalkozások előre kidolgozott tematika alapján zajlanak.
A részvételhez saját mobiltelefon szükséges, és egy csoportban 4–6 fővel foglalkoznak érdemben.

Fontos információk

  • Jelentkezési határidő: szeptember 28.
  • Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra recepciója
    A képzést a SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület támogatja, a foglalkozásokat pedig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának hallgatói tartják.

Mit tanulnak a résztvevők?

Az első alkalmak során az alapvető beállításokat és funkciókat sajátíthatják el a jelentkezők: a telefon be- és kikapcsolását, hívások indítását és fogadását, a telefonkönyv használatát. Ezt követően összetettebb témák kerülnek terítékre: a készülék részletes beállításainak kezelése és a jelszókezelés praktikus trükkjei.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu