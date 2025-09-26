1 órája
Óriási változás: képzés indul, hogy az idősebbek is profin nyomkodják a telefont
A digitális világ ma már nem csak a fiataloké. Mobiltelefon-használati képzés indul az idősebbeknek, hogy magabiztosabban kezelhessék okostelefonjukat, és biztonságosan eligazodjanak az online térben.
A technológia rohamos fejlődése mindennapjaink részévé tette az okostelefonokat, azonban sokak számára ezek használata még mindig kihívást jelent. Egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy az idősebb korosztály is magabiztosan eligazodjon a digitális eszközök világában. Ennek támogatására hamarosan mobiltelefon-használati képzés indul kifejezetten számukra.
A telefonos képzésről
A tanfolyam öt alkalomból áll: a résztvevők öt egymást követő héten, hétfőnként 10 és 11:30 között találkoznak. A foglalkozások előre kidolgozott tematika alapján zajlanak.
A részvételhez saját mobiltelefon szükséges, és egy csoportban 4–6 fővel foglalkoznak érdemben.
Fontos információk
- Jelentkezési határidő: szeptember 28.
- Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra recepciója
A képzést a SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület támogatja, a foglalkozásokat pedig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának hallgatói tartják.
Mit tanulnak a résztvevők?
Az első alkalmak során az alapvető beállításokat és funkciókat sajátíthatják el a jelentkezők: a telefon be- és kikapcsolását, hívások indítását és fogadását, a telefonkönyv használatát. Ezt követően összetettebb témák kerülnek terítékre: a készülék részletes beállításainak kezelése és a jelszókezelés praktikus trükkjei.
