Nézz szét a spajzban, rákkeltő anyag miatt hívtak vissza egy szezámolajat

Rákkeltő anyag tartalmazása miatt történt termékvisszahívás. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés, miszerint egy Kínából származó szezámolajban határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki. A termék hazánkba egy holland importőrön keresztül jutott el.

Termékvisszahívás: Kínából származó szezámolajat rendeltek vissza. Illusztráció: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal felvette a kapcsolatot a forgalmazóval, a Thaiturizmus Kft.-vel. A cég együttműködött a hatósággal, és rögtön intézkedett: elkezdte a veszélyes tétel visszahívását a vásárlóktól. A hatóság figyelemmel kíséri a folyamatot, valamint ellenőrzi, hogy a visszagyűjtött termékeket megfelelően megsemmisítsék vagy elszállítsák.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése : Szezámolaj

: Szezámolaj Márka : Golden Lion

: Golden Lion Kiszerelés : 12x1 l

: 12x1 l MMI : 11/12/2027

: 11/12/2027 Tételszám : 20242529_004

: 20242529_004 Gyártó : Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)

: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína) Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)

A termékvisszahívás oka

A 3-MCPD (3-monoklór-1,2-propándiol) főként növényi olajok finomításakor keletkező vegyület amely szószokban, pékáruban vagy más feldolgozott élelmiszerben is előfordulhat. Ez hosszú távon vesekárosodást és rákot is okozhat.

Glicidil-észterek: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

Ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH): az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.