Termékvisszahívás

1 órája

Nézz szét a spajzban, rákkeltő anyag miatt hívtak vissza egy szezámolajat

Címkék#szezámolaj#termékvisszahívás#rákkeltő

Rákkeltő anyag miatt indult termékvisszahívás Magyarországon. Egy Kínából származó szezámolajban a megengedettnél magasabb szennyezőanyag-szintet mutattak ki.

Delmagyar.hu

Rákkeltő anyag tartalmazása miatt történt termékvisszahívás. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés, miszerint egy Kínából származó szezámolajban határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki. A termék hazánkba egy holland importőrön keresztül jutott el.

kínából származó szezámolaj, amelyre termékvisszahívást
Termékvisszahívás: Kínából származó szezámolajat rendeltek vissza. Illusztráció: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal felvette a kapcsolatot a forgalmazóval, a Thaiturizmus Kft.-vel. A cég együttműködött a hatósággal, és rögtön intézkedett: elkezdte a veszélyes tétel visszahívását a vásárlóktól. A hatóság figyelemmel kíséri a folyamatot, valamint ellenőrzi, hogy a visszagyűjtött termékeket megfelelően megsemmisítsék vagy elszállítsák.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Szezámolaj
  • Márka: Golden Lion
  • Kiszerelés: 12x1 l
  • MMI: 11/12/2027
  • Tételszám: 20242529_004
  • Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)
  • Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)

A termékvisszahívás oka

A 3-MCPD (3-monoklór-1,2-propándiol) főként növényi olajok finomításakor keletkező vegyület amely szószokban, pékáruban vagy más feldolgozott élelmiszerben is előfordulhat. Ez hosszú távon vesekárosodást és rákot is okozhat.

Glicidil-észterek: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

Ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH): az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kér mindenkit, hogy ha a fenti azonosítóval rendelkező termékből vásárolt ne fogyassza el!

 

 

 

 

