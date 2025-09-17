Rejtélyes Tesla-sofőr tűnt fel a szegedi buszmegállókban, meglepő kérdést tesz fel a várakozóknak

A jelenség egy ideje már téma Szeged környékén, egy ismeretlen Reddit-felhasználó hívta fel az emberek figyelmét a fiatal srác furcsának tűnő tevékenységére: titokzatos Tesla-sofőr járja Szőreg buszmegállóit.

Titokzatos Tesla-sofőr járja Szőreg buszmegállóit. Illusztráció: Csudai Sándor / MW

A rejtélyes Tesla-sofőr idegen története

A történetek nagyon hasonlóak: egy 20 év körüli férfi egy feltűnő Teslával délután 2 és 4 óra között rendszerint feltűnik a szőregi buszmegállók környékén.

– A haverom mesélte, hogy Szőreg környékén van egy 20 év körüli csávó Teslával, aki szinte minden nap 2 és 4 között visszamegy Szegedre. Megáll a buszmegállóknál, ha lát embereket, akkor felajánlja, hogy elviszi őket a városba. A haverom kétszer is ment vele. Elvitte pont oda, ahová kérte, de pénzt sosem kért, és állítólag elég gyakran csinálja ezt. Szerintetek miért csinálja? Volt valakinek rossz tapasztalata ezzel a sráccal? Nekem ez elég gyanúsnak tűnik – írta az anonim bejelentést egy Reddit-felhasználó.

Azonnal találgatásba kezdtek az emberek

– Jaj, ismerem ezt a srácot!! Egyszer engem is felvett, amikor vihar volt és csuromvizes voltam az esőtől. Azt mondta, hogy a családjának egy része a környéken lakik, és néha napközben meglátogatja őket. Ha rossz idő van vagy esni készül, akkor fel szokott venni embereket.

A bejegyzés alatt akadnak olyanok, akik kifejezetten pozitívan fogadták a titokzatos sofőr tevékenységét, míg voltak akik Teslafantomként kezdtek hivatkozni rá.

– Nagyon rendes vagy! Örülök, hogy vannak még ilyen emberek! Én is azt vallom, hogy viselkedj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled viselkedjenek. Hihetetlen és elkeserítő, hogy egy kedves gesztus mögött többen az ártó szándékot vélik látni – állt ki egy másik felhasználó a sofőr mellett.

Az illetékes is megjelent a közzétett poszt alatt, s tiszta vizet öntött a pohárba

– Meg lettem idézve, szóval helló. Leírom röviden: Szőregen nőttem fel, a 67/Y busz nem túl jó, ami néha késik vagy ki is marad, mert Dorozsmáról jön. Ez azt jelenti, ha bármilyen vihar van, akkor lehet az esőben fogsz állni 30-40 percet és reménykedsz, hogy nem késik olyan sokat a járat. Én is sokszor eláztam, amikor még nem volt jogosítványom. Ilyenkor fel szoktam ajánlani nagyrészt az időseknek, hogy beviszem őket a városba, hogy ne ázzanak szét, mivel a buszmegállók nagy részében semmilyen védelem nincs az eső elől – fogalmazta meg a gondolatait a titokzatos Tesla-sofőr.