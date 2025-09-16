szeptember 16., kedd

Eldőlt a TikTok jövője, kiderült, működhet-e tovább

Spanyolországban újabb fordulóhoz érkeztek az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalások, ahol áttörés született. A megbeszélések középpontjában a TikTok jövője állt, amelynek amerikai tulajdonjogáról keretmegállapodás született.

Delmagyar.hu

Az Egyesült Államok és Kína hétfőn Spanyolországban tartották kereskedelmi tárgyalásaik újabb fordulóját, amelynek egyik legfontosabb eredménye, hogy keretmegállapodás született a TikTok amerikai tulajdonjogáról. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az egyezséget Donald Trump elnök és Hszi Csin-ping pénteken véglegesíti. A TikTok eladásának határidejét eddig már háromszor hosszabbították meg, legutóbb szeptember 17-ig. Amennyiben addig nem születik megállapodás, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva akár be is tilthatja az alkalmazást – írta meg a Magyar Nemzet.

A TikTok jövője biztosított lehet.
Eldőlt a TikTok jövője. Az USA és Kína tárgyalt az alkalmazásról, miszerint működhet-e tovább az USA-ban vagy nem. Illusztráció: Shutterstock

Trump a tárgyalásokat „nagyon sikeresnek” nevezte, míg Kína megerősítette a keretmegállapodás tényét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem köt olyan üzletet, amely sértené nemzeti érdekeit. A BBC információi szerint az Oracle az egyik esélyes vásárló, amely biztosítaná a TikTok amerikai működésének folytonosságát. A TikTok sorsa hosszú ideje az amerikai–kínai kereskedelmi viták egyik központi eleme, Peking számára pedig lehetőséget jelentett kedvezőbb kereskedelmi feltételek kialkudására.

Eldőlt a TikTok jövője

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság korábban helybenhagyta a 2024-ben elfogadott törvényt, amely megtiltja a TikTok használatát, ha a kínai ByteDance nem értékesíti az amerikai leányvállalatot. Az amerikai kormány álláspontja szerint a TikTok adatkezelése nemzetbiztonsági fenyegetést jelenthet, míg a vállalat tagadja, hogy adatokat adott volna át a pekingi kormánynak. A cég szerint a tiltás sértené a 170 millió amerikai felhasználó szólásszabadságát.

Ez állhat a háttérben

A lehetséges vevők között felmerült az Oracle társalapítója, Larry Ellison, a YouTube egyik alapítója és a milliárdos Frank McCourt is. Szakértők ugyanakkor szkeptikusak, mivel számos részlet tisztázatlan: például hogy az amerikai felhasználók adatai teljes mértékben belföldön kerülnek-e tárolásra és titkosításra, valamint lesznek-e független vizsgálatok a kínai „hátsó ajtók” kizárására. A Cornell Egyetem kutatója, Sarah Kreps szerint amíg ezek a kérdések nyitva maradnak, fennáll annak a veszélye, hogy a megállapodás csak papíron rendezné a tulajdonjogot, miközben a valódi kockázatok érintetlenek maradnának.

 

