Újra országos bajnok

34 perce

Kincső tarol: pingpong után tollaslabdában is aranyérmes lett a mórahalmi diáklány

Címkék#siker#FODISZ#Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola

Aranyérmes lett idén is a mórahalmi szakképző iskola diákja, aki tollaslabdában is országos elsőséget szerzett. Tilinkó Kincső nevéhez már tavaly is nagy siker fűződött, amikor asztaliteniszben nyert diákolimpiát. Most pedig új sportágban bizonyította sokoldalúságát.

Arany T. János

Aranyérmes lett idén tollaslabdában is Tilinkó Kincső, a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Technikum, Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium diákja. A sportedző szakos lány tavaly asztaliteniszben nyerte meg a fogyatékosok diákolimpiáját, és most újabb országos sikerrel bizonyította sokoldalúságát.

Tilinkó Kincső szegedi diák tollaslabdázik.
Tilinkó Kincső a mórahalmi Tóth János szakképző iskola diákja az asztalitenisz mellett idén tollaslabda aranyérmével bizonyította sokoldalúságát. Fotó: Török János

Tilinkó Kincső újabb aranya

Kincső sportpályafutása 2019-ben indult, amikor a szegedi Klúg Péter Iskolában testnevelő tanára biztatta, hogy próbálja ki magát az asztaliteniszben. Azóta szinte minden versenyről díjjal és elismeréssel tért haza. Tavaly a mórahalmi szakképző és a Klúg Péter Iskola hírnevét az országos döntőben szerzett pingpong-aranyával öregbítette, most pedig tollaslabdában állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Fiúk ellen játszott

Az idei versenyen Kincső mindkét sportágban fiúkkal mérkőzött meg. Az egyik döntőben például egy szabadkai fiú ellen játszott, aki végül feladta a küzdelmet a magabiztos lány ellen. Bár a tollaslabdát is nagyon szereti, bevallotta: a pingpong közelebb áll a szívéhez. És hogy mi jön ezután? Kincső nem áll meg: hamarosan a futballpályán is kipróbálja magát, így három sportágban is bizonyíthatja tehetségét.

Komoly támogatás

Sikerei mögött persze komoly támogatás is áll. Angyalné Kovács Anikó intézményvezető hozzátette: – Kincső sikere a szegedi Klúg Péter Iskola érdeme, ami jó példa arra, hogy nem engedik el a tehetséges diákok kezét. Hálásak vagyunk nekik mi is.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

