Kincső tarol: pingpong után tollaslabdában is aranyérmes lett a mórahalmi diáklány

Aranyérmes lett idén tollaslabdában is Tilinkó Kincső, a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Technikum, Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium diákja. A sportedző szakos lány tavaly asztaliteniszben nyerte meg a fogyatékosok diákolimpiáját, és most újabb országos sikerrel bizonyította sokoldalúságát.

Tilinkó Kincső a mórahalmi Tóth János szakképző iskola diákja az asztalitenisz mellett idén tollaslabda aranyérmével bizonyította sokoldalúságát. Fotó: Török János

Tilinkó Kincső újabb aranya

Kincső sportpályafutása 2019-ben indult, amikor a szegedi Klúg Péter Iskolában testnevelő tanára biztatta, hogy próbálja ki magát az asztaliteniszben. Azóta szinte minden versenyről díjjal és elismeréssel tért haza. Tavaly a mórahalmi szakképző és a Klúg Péter Iskola hírnevét az országos döntőben szerzett pingpong-aranyával öregbítette, most pedig tollaslabdában állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Fiúk ellen játszott

Az idei versenyen Kincső mindkét sportágban fiúkkal mérkőzött meg. Az egyik döntőben például egy szabadkai fiú ellen játszott, aki végül feladta a küzdelmet a magabiztos lány ellen. Bár a tollaslabdát is nagyon szereti, bevallotta: a pingpong közelebb áll a szívéhez. És hogy mi jön ezután? Kincső nem áll meg: hamarosan a futballpályán is kipróbálja magát, így három sportágban is bizonyíthatja tehetségét.

Komoly támogatás

Sikerei mögött persze komoly támogatás is áll. Angyalné Kovács Anikó intézményvezető hozzátette: – Kincső sikere a szegedi Klúg Péter Iskola érdeme, ami jó példa arra, hogy nem engedik el a tehetséges diákok kezét. Hálásak vagyunk nekik mi is.