szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

27°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brutális teher a családoknak

1 órája

Félrevezetik a választókat, ezért kampánnyal figyelmeztetnek a Tisza-adó veszélyeire

Címkék#kalkulátor#Nemzeti Ellenállás Mozgalom#Tisza-adó

Országos kampány indult a Tisza Párt elhallgatott adótervei miatt. A kiszivárgott dokumentumok szerint 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be.

Delmagyar.hu

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom közlése szerint a Tisza-adó brutális terheket róna még az átlag alatt kereső családokra is. Ez a megszorítás minden háztartás költségvetését megnyirbálná.

A Tisza-adó ellen lép fel az Ellenállás Mozgalom
A Tisza-adó minden család kasszáját megterhelné

Tarr Zoltán alelnök szavai egyértelműen leleplezték a titkolózást: 

nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk.

A mozgalom szerint a párt a választások előtt hallgatna, utána hajtaná végre a megszorításokat.

Az országos kampány része egy online kalkulátor is, amellyel mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el a Tisza-adó. A számításokból világosan látszik: a családok többsége jelentős veszteséget szenvedne el.

A mozgalom szerint a választók félrevezetése súlyos felelőtlenség. A kampány célja, hogy minden magyarhoz eljusson az üzenet:

a Tisza-adó valós veszélyt jelent a családok számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu