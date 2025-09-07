Félrevezetik a választókat, ezért kampánnyal figyelmeztetnek a Tisza-adó veszélyeire

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom közlése szerint a Tisza-adó brutális terheket róna még az átlag alatt kereső családokra is. Ez a megszorítás minden háztartás költségvetését megnyirbálná.

A Tisza-adó minden család kasszáját megterhelné

Tarr Zoltán alelnök szavai egyértelműen leleplezték a titkolózást:

nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk.

A mozgalom szerint a párt a választások előtt hallgatna, utána hajtaná végre a megszorításokat.

Az országos kampány része egy online kalkulátor is, amellyel mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el a Tisza-adó. A számításokból világosan látszik: a családok többsége jelentős veszteséget szenvedne el.

A mozgalom szerint a választók félrevezetése súlyos felelőtlenség. A kampány célja, hogy minden magyarhoz eljusson az üzenet: