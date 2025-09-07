1 órája
Félrevezetik a választókat, ezért kampánnyal figyelmeztetnek a Tisza-adó veszélyeire
Országos kampány indult a Tisza Párt elhallgatott adótervei miatt. A kiszivárgott dokumentumok szerint 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom közlése szerint a Tisza-adó brutális terheket róna még az átlag alatt kereső családokra is. Ez a megszorítás minden háztartás költségvetését megnyirbálná.
Tarr Zoltán alelnök szavai egyértelműen leleplezték a titkolózást:
nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk.
A mozgalom szerint a párt a választások előtt hallgatna, utána hajtaná végre a megszorításokat.
Az országos kampány része egy online kalkulátor is, amellyel mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el a Tisza-adó. A számításokból világosan látszik: a családok többsége jelentős veszteséget szenvedne el.
A mozgalom szerint a választók félrevezetése súlyos felelőtlenség. A kampány célja, hogy minden magyarhoz eljusson az üzenet:
a Tisza-adó valós veszélyt jelent a családok számára.
