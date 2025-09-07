szeptember 7., vasárnap

Tisza-adó: Kötcsén indult a kampány a megtévesztés ellen

A választási küzdelem egyik fő témájává vált a Tisza-adó. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén indította el kampányát, amelyben videóval és kalkulátorral bizonyítja: átverésről van szó.

Delmagyar.hu

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányt indított Kötcsén, amelynek középpontjában a Tisza-adó áll. A szervezet szerint Magyar Péter pártja megtéveszti a választókat, hiszen a többkulcsos adó a hétköznapi dolgozókat is hátrányosan érintené.

A Tisza-adó ellen indult kampány
Magyar Péterék nem mondanak igazat a választóknak a Tisza-adóról

A kampányvideóban Tarr Zoltán ismert kijelentése is elhangzik:

választást kell nyerni és utána mindent lehet.

A mozgalom szerint ez is arra figyelmeztet, hogy a Tisza nem mond igazat a választóknak.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a tisza-ado.hu oldalon kalkulátor segít mindenkinek kiszámolni, mennyit veszítene a Tisza-adó bevezetésével. A mozgalom szerint az embereknek joguk van tudni, milyen terheket hozna a Tisza Párt adóterve.

Kötcse így a politikai küzdelem színterévé vált, ahol világosan kimondták:

a Tisza-adó nem igazságos, hanem súlyos átverés.

 

