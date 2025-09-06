szeptember 6., szombat

Precizitás és kihívások

32 perce

Külföldi technológia segítette a Szentes és Csongrád közötti híd megépítését

Címkék#Szentesi híd#építkezés#híd

A két város között húzódó közúti híd több mint négy évtizede fontos része a mindennapoknak. A szentesi Tisza-híd építése 1981-ben zárult le, amelyet modern technológiával és különleges mérési megoldásokkal végeztek el.

Joó Fanni

A Szentes és Csongrád között húzódó közúti híd a megépítése óta nagy szerepet játszik a mindennapokban. A Tisza-híd az 1981-es átadása után tehermentesítette a leromlott állapotú vasúti hidat, manapság pedig az átmenő forgalom nagy része itt halad át.

a szentesi Tisza-híd 1981-ben építés közben.
A szentesi Tisza-híd 1981 óta szolgálja a közlekedést. Archív fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium fotótár / Kovács Zsolt

Építési technológia

A híd tervezője Németh Kálmán volt, a kivitelező pedig a Hídépítő Vállalat. Magyarországon ez volt a harmadik olyan híd, amely szabad betonozási technikával épült meg. A gyártási eljárást Franciaországtól vásárolták meg – derül ki egy TikTokra nemrégiben felkerült régi televíziós felvételből.

A zsaluzat beállítása a Hídépítő Vállalat komlói részlegének a feladata volt. Ezt a folyamatot folyamatosan ellenőrizték és mérték, amelyeket esetenként egy párizsi számítógépes központtal is egyeztettek.

A szentesi Tisza-híd érdekességei

Az építés érdekessége még, hogy a híd méréseit csak éjjel, vagy alacsony hőmérséklet mellett tudták végezni, ugyanis a meleg hatására a hídtest lehajlott, méretét változtatta. A gondos munkának hála a két hídtest találkozásakor az eltérés kisebb volt mint egy centiméter.

A kivitelezést késleltette, hogy abban az időszakban nagyon magas volt a Tisza vízállása. 1980-ban 7 hónapon keresztül árvíz volt. Megoldásként ideiglenes hidat kellett építeni a munkálatokhoz, amelyet Vasvári Pál tervei alapján készítettek el. A hídtest betonozása csak ezután kezdődhetett el, de ennek az építési üteme elérte az Európai színvonalat.

@norbimarta #magyarorszag #hungary #fy #fyp #fypシ #fypシ゚viral #fypage #fyy #fpp #nekedbelegyen #hungarytiktok #xyzbca #norbi77 #viral #magyarretro #szentes ♬ eredeti hang - Norbi 77
