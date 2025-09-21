Hátborzongató urbex-kaland a belvárostól karnyújtásnyira: bejártuk a rejtett szellemvárost – galériával, videóval

Valóságos urbex-paradicsom bújik meg mindössze tízpercnyi sétára a szegedi Dómtól. A hajdani Tisza pályaudvar területe a romos házak és elhagyatott épületek sokaságával kiváló helyszínül szolgálhatna napjainkban bármely horror- vagy posztapokaliptikus film vagy sorozat számára.

A hajdani Tisza pályaudvar több tucatnyi elhagyatott épülete sejthetően urbex-rajongók sokaságát vonzhatja. Fotó: Török János

Síncsonkok jelzik a romváros kapuját – itt indul az urbex kaland

Ha a szegedi belvárosból közelítjük meg az urbex-felfedezők Mekkáját, a kaland az Állomás utca legelején található, két csonka sínpárnál kezdődik, amelyek mementóként őrzik a második világháborúban felrobbantott, szegedi vasúti híd (Szeged–Temesvár vasútvonal) emlékét, amely a világ első kétvágányú vasúti hídja volt. Az utcán bandukolva, elhaladván jobbról az SZTE Infektológiai Klinika mellett, a bal oldalon egyre több romos épületmaradvány kandikál ki a sűrű bozót- és gaztengerből. Elhagyatott házak sokasága sorakozik egymás mellett több mint fél kilométeren keresztül, a romos épületek sejthetően a hajdanán jelentős teherforgalmat bonyolított Tisza pályaudvar raktáraiként, irodaházaiként, valamint vélhetően vasutas szolgálati házakként funkcionáltak.