Hátborzongató urbex-kaland a belvárostól karnyújtásnyira: bejártuk a rejtett szellemvárost – galériával, videóval
Szeged szívétől mindössze karnyújtásnyira egy teljesen elfeledett világ, igazi urbex-kincs rejtőzik. A Tisza pályaudvar mára szellemvárossá vált: omladozó épületek, kiégett falak, szeméttenger és kísérteties csönd fogadja az arra járókat. Néhány rejtélyes tárgy mégis arról árulkodik, hogy a kihalt épületek mégsem teljesen elhagyatottak.
Valóságos urbex-paradicsom bújik meg mindössze tízpercnyi sétára a szegedi Dómtól. A hajdani Tisza pályaudvar területe a romos házak és elhagyatott épületek sokaságával kiváló helyszínül szolgálhatna napjainkban bármely horror- vagy posztapokaliptikus film vagy sorozat számára.
Síncsonkok jelzik a romváros kapuját – itt indul az urbex kaland
Ha a szegedi belvárosból közelítjük meg az urbex-felfedezők Mekkáját, a kaland az Állomás utca legelején található, két csonka sínpárnál kezdődik, amelyek mementóként őrzik a második világháborúban felrobbantott, szegedi vasúti híd (Szeged–Temesvár vasútvonal) emlékét, amely a világ első kétvágányú vasúti hídja volt. Az utcán bandukolva, elhaladván jobbról az SZTE Infektológiai Klinika mellett, a bal oldalon egyre több romos épületmaradvány kandikál ki a sűrű bozót- és gaztengerből. Elhagyatott házak sokasága sorakozik egymás mellett több mint fél kilométeren keresztül, a romos épületek sejthetően a hajdanán jelentős teherforgalmat bonyolított Tisza pályaudvar raktáraiként, irodaházaiként, valamint vélhetően vasutas szolgálati házakként funkcionáltak.
A hajdani Tisza pályaudvar területeFotók: Török János
Tűzvész, romok és szemét: haláltusáját vívja a Tisza pályaudvar
A sűrű bozótos egy hirtelen előtűnő nyiladékában kísértetházként tűnik föl az elhagyatott szegedi pályaudvar szebb napokat látott főépülete, amelyet jól láthatóan egy nagyobb tűzvész is megrongált a közelmúltban. Előtte három Daihatsu roncsa enyészik, körben rengeteg szemét hever szerteszét.
A Tisza pályaudvar és a Nagyállomás között helyezkedik el a valamikori átrakó pályaudvar épülete, amelyet szintén nagy erőkkel csócsál az idő vasfoga. Annak idején itt haladt át a keskeny nyomtávolságú szegedi kisvasút is, amely a várost kötötte össze a környező tanyavilággal. A kisvasút Kunhalomál ágazott ketté, az egyik vonal Pusztamérgesig, a másik Ásotthalomig haladt. A kisvasutat főképp személyszállításra haszálták, de teherforgalmat is bonyolított. Az ásotthalmi erdészet faanyagát például rendszeresen az átrakó állomáson pakolták át a Tisza pályaudvari nagyvagonokba.
Szellemváros, ahol a civilizáció véget ér
Az elhagyatott épületek egészen az Állomás utca végéig sorjáznak, falaikat összefirkálták, mindent beborítanak a graffitik. Minden ablakot kitörtek már, az ajtók is eltűntek, sok romos házban illegális szeméttengert halmoztak fel: sörös dobozok sokaságát, régi tévéket, rossz kerékpárvázakat, autógumikat, kiürült festékes vödröket és milliónyi más lomot. Némelyik sötét, ablaktalan helyiségben matracok és takarók sejtetik, hogy talán hajléktalanok húzhatják meg éjszakánként magukat a huzatos düledékekben. Állatoknak kihelyezett ételmaradékokat is találtunk, talán macskákat is etet valaki a romvárosban.
