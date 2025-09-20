Mráz Ágoston Sámuel: nagy vizsga előtt a Tisza Párt

Az elemző világossá tette: a Tisza Pártnak október elejéig 318 jelöltet kell bemutatnia. Ez a követelmény minden párt számára komoly feladat, amely a szervezettséget és a politikai erőt méri.

Mráz értékelése szerint szeptember harmadik hetében a Fidesz uralta a közbeszédet. A viták főként a Tisza-adóról, Ruszin-Szendi fegyverviseléséről és az Otthon Start programról szóltak. A politika iránt különösen érdeklődők emellett a kormánypárti frakcióülés és a Digitális Polgári Kör eseményeire figyelhettek.

A Nézőpont Intézet vezetője hangsúlyozta: október 1-jétől életbe lép a háromgyermekes anyák adómentessége, amely széles támogatást élvezhet. Ezzel szemben a Tisza Pártnak gondot okozhat, hogy Magyar Péter már korábban elutasította az orosz energia felhasználását, amely egybevág az Európai Bizottság terveivel. Ursula von der Leyen ugyanis 2027-től tiltaná az orosz energiahordozók vásárlását. Mráz szerint ez gyengíti Magyarország pozícióját, és alátámasztja a kormánypárti kritikákat.