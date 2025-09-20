szeptember 20., szombat

Friderika névnap

31°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nézőpont Intézet

58 perce

Mráz Ágoston Sámuel: nagy vizsga előtt a Tisza Párt

Címkék#Magyar Péter#Ruszin-Szendi#Otthon Start#Digitális Polgári Kör

 A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza Párt előtt álló napok mutatják meg, hogy a szervezet képes-e hosszú távon fennmaradni. A jelöltbemutatás határidője komoly próbatétel.

Delmagyar.hu
Mráz Ágoston Sámuel: nagy vizsga előtt a Tisza Párt

Mráz Ágoston Sámuel

Az elemző világossá tette: a Tisza Pártnak október elejéig 318 jelöltet kell bemutatnia. Ez a követelmény minden párt számára komoly feladat, amely a szervezettséget és a politikai erőt méri.

Mráz értékelése szerint szeptember harmadik hetében a Fidesz uralta a közbeszédet. A viták főként a Tisza-adóról, Ruszin-Szendi fegyverviseléséről és az Otthon Start programról szóltak. A politika iránt különösen érdeklődők emellett a kormánypárti frakcióülés és a Digitális Polgári Kör eseményeire figyelhettek.

A Nézőpont Intézet vezetője hangsúlyozta: október 1-jétől életbe lép a háromgyermekes anyák adómentessége, amely széles támogatást élvezhet. Ezzel szemben a Tisza Pártnak gondot okozhat, hogy Magyar Péter már korábban elutasította az orosz energia felhasználását, amely egybevág az Európai Bizottság terveivel. Ursula von der Leyen ugyanis 2027-től tiltaná az orosz energiahordozók vásárlását. Mráz szerint ez gyengíti Magyarország pozícióját, és alátámasztja a kormánypárti kritikákat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu