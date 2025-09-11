Áldatlan állapotok fogadták Tiszaszigeten, a polgármester most lépett

A Tiszta-sziget program részeként új kukák, konténerek kerültek a hulladékgyűjtő szigetekre a Szeged közeli Tiszaszigeten – tudtuk meg Ferenczi Ferenc polgármestertől. Pár hete a település első embere bejárta a község szelektív hulladékgyűjtő szigeteit, és több helyen rendezetlen állapotokkal szembesült; talált például letört lakatokat, az üveggyűjtő edényekben mindenféle hulladékot, szemetet és kartonpapír hegyeket a kukák környékén, környezetében.

A Tiszta-sziget program keretében változtattak a kukák, konténerek arányain a Szeged közeli Tiszaszigeten. Fotó: Imre Péter

Tiszta-sziget

– Az áldatlan állapotok felszámolása, megszüntetése érdekében kéréssel fordultam Makrai Lászlóhoz, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatójához, hogy változtassuk meg az egyes kukák arányát. A rendetlenség, a felhalmozódott papírszemét ugyanis abból is adódhatott, hogy kevesebb papírgyűjtő kuka volt az egyik helyszínen, két-két üveg és fém mellett egy papírgyűjtő – mondta el érdeklődésünkre Ferenczi Ferenc. Ennek eredményeként a Kondisziget mellett három papírgyűjtő és egy-egy üveg és fémgyűjtő található jelenleg, a községi temetőnél az eddigi két vegyes és egy üveg mellé egy új vegyes hulladékgyűjtőt helyeztek el, valamint megjavították a Fűzfa és a Temesvári utcák üveggyűjtő konténereit.

Fejlesztés

– Ez a fejlesztés is a Tiszta-sziget program része, amelynek célja, hogy közösen tegyük településünket rendezettebbé és élhetőbbé – tette hozzá a polgármester, aki gumikesztyűt húzott és maga részt vett az üveghulladék átválogatásában.