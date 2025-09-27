szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerések

4 órája

Nem mindennapi pillanatok: tíz díjazottat köszöntöttek vastapssal a balástyai falunapokon

Címkék#ünnepség#falunap#Balástya#díjazottak#elismerés

A falunapok alkalmával tartott pénteki ünnepi testületi ülésen elismeréseket adtak át a községért sokat tévő lakosoknak. Négy kategóriában tíz díjazott vehette át a Balástya Községért Elismerést Ujvári László polgármestertől.

Imre Péter

A Balástya Községért Elismerést adták a falunapok pénteki nyitónapján Balástyán, amit idén a képviselő-testület határozata alapján tíz díjazott vehetett át, összesen négy kategóriában, Ujvári László polgármestertől.

Serleget tart egy férfi, tíz díjazott vehette át a Balástya Községért Elismerést
Tíz díjazott vehette át a Balástya Községért Elismerést az ünnepi testületi ülésen a helyi sportcsarnokban.

Közszolgálat

A Közszolgálatban végzett munkájáért díjat Böröcz Flóriánné Menyhárt Ilona matematika-technika szakos tanár kapta, aki 30 évig dolgozott pedagógusként a helyi általános iskolában, osztályfőnökként négy osztályt ballagtatott el. Szintén ezt az elismerést vehette át Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna mérlegképes könyvelő, volt a balástyai önkormányzat gazdaságvezetője is, és mindig örömmel segítette a helyi rendezvényeket. 2025 szeptember 1-jén vonult nyugdíjba.

Összesen tíz díjazott

Stiebel Mária A településen végzett kiemelkedő társadalmi munkájáért díjat kapta meg és vehette át az ünnepi testületi ülésen. Több mint 20 éve kapcsolódott be a falunapok kiállításának előkészítő munkáiba, majd a fő tervező segítőjeként a tervezés és kivitelezés feladatait is magára vállalta. Ugyanezt az elismerést érdemelte ki Vén László általános iskolai testnevelés-földrajz szakos tanár, ő kezdte felépíteni a labdarúgócsapat utánpótlás-nevelését, és akadt olyan időszak, amikor minden utánpótlásgárda edzője ő volt.

A település kiemelkedő vállalkozója díjat Gera Ágnes kapta, aki valósággal belenőtt a gazdálkodásba, már gyerekként volt fóliája, amibe testvérével ültette el a kimaradt palántákat. Felnőttként férjével saját gazdaságuk lett, amit folyamatosan fejlesztenek, és 25 éve hozzák el terményeiket a falunapi kiállításra, de annak tervezésében és szervezésben is részt vállalt. Ugyanezt az elismerést érdemelte ki Pál Erzsébet üzlettulajdonos, aki Szankról jár Balástyára vállalkozását üzemeltetni, és hálás azért, hogy el- és befogadták a helyiek.

Akikre büszkék

A Balástya Községért Elismerés fontos díja az Akikre büszkék lehetünk, amit ebben az évben Katona Szonja láncfűrészes fafaragó, szobrász is megkapott, ő készítette a Trianon-emlékszobrot, és több alkotást ajándékozott még a településnek, újjáépítette a Tanoda kemencéjét. Ugyanezt a díjat vehette át Zelei György karosszéria-lakatos, aki orvosi javaslatra kezdett gyalogolni, és azóta több fantasztikus távot teljesített, a leghosszabbat, a 4600 kilométeres európai El Camino-t tavaly, és közben felkereste a Mária-jelenések helyeit. Ennek a kategóriának a díjazottjai a Hegedűs testvérek, Ferenc és Csaba is, akik sikeres gazdálkodóként váltak ismertté a községben, jelenleg 22 hektáron termelnek zöldségeket, pillanatnyilag két üzletlánc beszállítói.

Zelei György is megkapta az elismerést. Fotó: Imre Péter

Díszoklevél véradásért

Az önzetlenül segítőkről, a véradókról sem feledkeztek meg Balástyán, hárman kaptak ezért díszoklevelet: Gera Jánosné Gera Ilona 65, Bárkányi Jánosné Sutka Matild most is aktív véradó a mai napig 63, míg Márton Sándor József, aki még szintén aktív, eddig 131 alkalommal nyújtott segítő kezet, segítő kart.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu