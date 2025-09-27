2 órája
Nem mindennapi pillanatok: tíz díjazottat köszöntöttek vastapssal a balástyai falunapokon
A falunapok alkalmával tartott pénteki ünnepi testületi ülésen elismeréseket adtak át a községért sokat tévő lakosoknak. Négy kategóriában tíz díjazott vehette át a Balástya Községért Elismerést Ujvári László polgármestertől.
A Balástya Községért Elismerést adták a falunapok pénteki nyitónapján Balástyán, amit idén a képviselő-testület határozata alapján tíz díjazott vehetett át, összesen négy kategóriában, Ujvári László polgármestertől.
Közszolgálat
A Közszolgálatban végzett munkájáért díjat Böröcz Flóriánné Menyhárt Ilona matematika-technika szakos tanár kapta, aki 30 évig dolgozott pedagógusként a helyi általános iskolában, osztályfőnökként négy osztályt ballagtatott el. Szintén ezt az elismerést vehette át Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna mérlegképes könyvelő, volt a balástyai önkormányzat gazdaságvezetője is, és mindig örömmel segítette a helyi rendezvényeket. 2025 szeptember 1-jén vonult nyugdíjba.
Összesen tíz díjazott
Stiebel Mária A településen végzett kiemelkedő társadalmi munkájáért díjat kapta meg és vehette át az ünnepi testületi ülésen. Több mint 20 éve kapcsolódott be a falunapok kiállításának előkészítő munkáiba, majd a fő tervező segítőjeként a tervezés és kivitelezés feladatait is magára vállalta. Ugyanezt az elismerést érdemelte ki Vén László általános iskolai testnevelés-földrajz szakos tanár, ő kezdte felépíteni a labdarúgócsapat utánpótlás-nevelését, és akadt olyan időszak, amikor minden utánpótlásgárda edzője ő volt.
A település kiemelkedő vállalkozója díjat Gera Ágnes kapta, aki valósággal belenőtt a gazdálkodásba, már gyerekként volt fóliája, amibe testvérével ültette el a kimaradt palántákat. Felnőttként férjével saját gazdaságuk lett, amit folyamatosan fejlesztenek, és 25 éve hozzák el terményeiket a falunapi kiállításra, de annak tervezésében és szervezésben is részt vállalt. Ugyanezt az elismerést érdemelte ki Pál Erzsébet üzlettulajdonos, aki Szankról jár Balástyára vállalkozását üzemeltetni, és hálás azért, hogy el- és befogadták a helyiek.
Akikre büszkék
A Balástya Községért Elismerés fontos díja az Akikre büszkék lehetünk, amit ebben az évben Katona Szonja láncfűrészes fafaragó, szobrász is megkapott, ő készítette a Trianon-emlékszobrot, és több alkotást ajándékozott még a településnek, újjáépítette a Tanoda kemencéjét. Ugyanezt a díjat vehette át Zelei György karosszéria-lakatos, aki orvosi javaslatra kezdett gyalogolni, és azóta több fantasztikus távot teljesített, a leghosszabbat, a 4600 kilométeres európai El Camino-t tavaly, és közben felkereste a Mária-jelenések helyeit. Ennek a kategóriának a díjazottjai a Hegedűs testvérek, Ferenc és Csaba is, akik sikeres gazdálkodóként váltak ismertté a községben, jelenleg 22 hektáron termelnek zöldségeket, pillanatnyilag két üzletlánc beszállítói.
Díszoklevél véradásért
Az önzetlenül segítőkről, a véradókról sem feledkeztek meg Balástyán, hárman kaptak ezért díszoklevelet: Gera Jánosné Gera Ilona 65, Bárkányi Jánosné Sutka Matild most is aktív véradó a mai napig 63, míg Márton Sándor József, aki még szintén aktív, eddig 131 alkalommal nyújtott segítő kezet, segítő kart.
