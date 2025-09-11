Évtizedes szabálytalankodásnak vetettek véget a Toldy utcában, válaszolt az önkormányzat

Mint arról korábban már beszámoltunk, oszlopok kerültek a Toldy utcába, lezárták az autósok elől az óvoda felé vezető szakaszt. Az intézkedésen, melyről előzetesen nem tájékoztatták az intézmény vezetését, a szülők felháborodtak. Egyrészt elmesélték lapunknak, hogy azoknak, akik egy másik gyerekkel rohannak utána tovább iskolába vagy a város másik felében lévő munkahelyükre, nagy segítség volt eddig, hogy pár percre meg tudtak állni az óvoda előtt, hiszen a belvárosban mindig nehéz szabad parkolót találni. Másrészt amiatt is aggódnak, hogy a mentők, tűzoltók sokkal lassabban tudják majd így megközelíteni az óvodát.

Az önkormányzat azzal érvel, hogy eddig is tilos volt parkolni és behajtani a Toldy utca felé. Fotó: Karnok Csaba

Toldy utca: eddig is tilos volt behajtani és megállni

Az ügyben megkerestük az önkormányzatot. A sajtóosztály kérdésünkre elmondta, a Toldy utcában a jelenlegi forgalmi rend a Dugonics téri rekonstrukció befejezése óta van érvényben, tehát eddig is tilos volt a párhuzamos megállás az utcában, és természetesen a gyalogos zónába is tilos volt gépjárművel, engedély nélkül behajtani. „A Szegedi Tudományegyetem jelezte néhány hónapja, hogy a tilosban álló autók mostanra ellehetetlenítették az egyetemi parkolók használatát, és számos jelzést kaptunk az Eötvös utcai gyalogoszónán áthajtó autókról is. Ezért született az a döntés az egyetemmel és a rendőrséggel is egyeztetve, hogy a több mint egy évtizede fennálló forgalmi rendet behajtásgátló oszlopokkal is érvényre juttatjuk, hogy megakadályozzuk a tilosban parkolást és a gyalogoszónán áthajtást” – írták. Hozzátették: belvárosi közegben, ahol a szűk utcák nem a jelenlegi autóforgalomra készültek, nem rendkívüli, hogy egy épületet távolabb megállva lehet megközelíteni.

Olvasónk szerint akik most felháborodtak, 12 éve semmibe veszik a KRESZ-t

Egy névtelenséget kérő olvasónk is megírta szerkesztőségünknek véleményét az ügyről. Ő is azzal kezdte, hogy 12 éve tilos behajtania az utcába, és a várakozni tilos tábla miatt annyi időre sem állhattak meg az utca elején a szülők, amíg bekísérik gyermeküket az intézménybe. – Idén óta viszont már nem várakozni tilos van itt, hanem megállni tilos, vagyis még annyira sem állhatnak meg, hogy valaki kiszálljon az autóból. Egyébként a táblától függetlenül is tilos volt megállni, hiszen a KRESZ tiltja ezt a menetirány szerinti bal oldalon – tette hozzá olvasónk. Szerinte a most felháborodó szülők 12 éven keresztül napi szinten semmibe vették a KRESZ szabályokat, és most az a problémájuk, hogy ezt a továbbiakban nem folytathatják, mert fizikai akadály állja útjukat ott, ahová eddig sem hajthattak be szabályosan. Egészen pontosan a Toldy utca elején, a bal oldalon továbbra is várakozhatnak szabálytalanul a megállni tilos hatálya alatt, csak utána nem tudnak újabb szabálysértéssel keresztülhajtani a gyalogos és kerékpáros zónán, hanem a szűk zsákutcában forgolódniuk kell – tette hozzá.