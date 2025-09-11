szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

20°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

Évtizedes szabálytalankodásnak vetettek véget a Toldy utcában, válaszolt az önkormányzat

Címkék#KRESZ#parkolás#Szeged

Megkaptuk a választ az önkormányzatról, miért helyeztek ki a belvárosban behajtásgátló oszlopokat. A Toldy utca esetében évtizedes szabálytalanságokat szüntettek meg ezzel.

Timár Kriszta

Mint arról korábban már beszámoltunk, oszlopok kerültek a Toldy utcába, lezárták az autósok elől az óvoda felé vezető szakaszt. Az intézkedésen, melyről előzetesen nem tájékoztatták az intézmény vezetését, a szülők felháborodtak. Egyrészt elmesélték lapunknak, hogy azoknak, akik egy másik gyerekkel rohannak utána tovább iskolába vagy a város másik felében lévő munkahelyükre, nagy segítség volt eddig, hogy pár percre meg tudtak állni az óvoda előtt, hiszen a belvárosban mindig nehéz szabad parkolót találni. Másrészt amiatt is aggódnak, hogy a mentők, tűzoltók sokkal lassabban tudják majd így megközelíteni az óvodát.

A Toldy utca felé már nem lehet behajtani.
Az önkormányzat azzal érvel, hogy eddig is tilos volt parkolni és behajtani a Toldy utca felé. Fotó: Karnok Csaba

Toldy utca: eddig is tilos volt behajtani és megállni 

Az ügyben megkerestük az önkormányzatot. A sajtóosztály kérdésünkre elmondta, a Toldy utcában a jelenlegi forgalmi rend a Dugonics téri rekonstrukció befejezése óta van érvényben, tehát eddig is tilos volt a párhuzamos megállás az utcában, és természetesen a gyalogos zónába is tilos volt gépjárművel, engedély nélkül behajtani. „A Szegedi Tudományegyetem jelezte néhány hónapja, hogy a tilosban álló autók mostanra ellehetetlenítették az egyetemi parkolók használatát, és számos jelzést kaptunk az Eötvös utcai gyalogoszónán áthajtó autókról is. Ezért született az a döntés az egyetemmel és a rendőrséggel is egyeztetve, hogy a több mint egy évtizede fennálló forgalmi rendet behajtásgátló oszlopokkal is érvényre juttatjuk, hogy megakadályozzuk a tilosban parkolást és a gyalogoszónán áthajtást” – írták. Hozzátették: belvárosi közegben, ahol a szűk utcák nem a jelenlegi autóforgalomra készültek, nem rendkívüli, hogy egy épületet távolabb megállva lehet megközelíteni.

Olvasónk szerint akik most felháborodtak, 12 éve semmibe veszik a KRESZ-t

Egy névtelenséget kérő olvasónk is megírta szerkesztőségünknek véleményét az ügyről. Ő is azzal kezdte, hogy 12 éve tilos behajtania az utcába, és a várakozni tilos tábla miatt annyi időre sem állhattak meg az utca elején a szülők, amíg bekísérik gyermeküket az intézménybe. – Idén óta viszont már nem várakozni tilos van itt, hanem megállni tilos, vagyis még annyira sem állhatnak meg, hogy valaki kiszálljon az autóból. Egyébként a táblától függetlenül is tilos volt megállni, hiszen a KRESZ tiltja ezt a menetirány szerinti bal oldalon – tette hozzá olvasónk. Szerinte a most felháborodó szülők 12 éven keresztül napi szinten semmibe vették a KRESZ szabályokat, és most az a problémájuk, hogy ezt a továbbiakban nem folytathatják, mert fizikai akadály állja útjukat ott, ahová eddig sem hajthattak be szabályosan. Egészen pontosan a Toldy utca elején, a bal oldalon továbbra is várakozhatnak szabálytalanul a megállni tilos hatálya alatt, csak utána nem tudnak újabb szabálysértéssel keresztülhajtani a gyalogos és kerékpáros zónán, hanem a szűk zsákutcában forgolódniuk kell – tette hozzá.

Petíció készül

Az ügyben mindenesetre petíció készül a szülők részéről és közérdekű adatigényléssel is fordultak az önkormányzathoz, hogy megtudják, mennyibe került az oszloptelepítés. A fejleményekről természetesen beszámolunk.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu