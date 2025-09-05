szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

30°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helytörténeti gyűjtemény

2 órája

Különleges relikviát ajándékoztak a maroslelei trafikmúzeumnak

Címkék#múzeum#trafik#gyufa

Száz darabból álló gyufásdoboz-gyűjteményt és egy több mint száz esztendős borotvapenge-élező készüléket hozott Maroslelére ajándékként a budapesti Kocsis László. A kollekció az idén tavasszal nyílt trafikmúzeumot, a fenőeszköz pedig a helytörténet gyűjteményt fogja gyarapítani – mindez lapunknak is köszönhető.

Szabó Imre
Különleges relikviát ajándékoztak a maroslelei trafikmúzeumnak

Fotó: Drimba Tibor

Makói gyökerekkel rendelkezik, ezért követi nyomon – többek között lapunkon keresztül – a térség, illetve Maroslele mindennapjait a budapesti Kocsis László. Ő volt az, aki a napokban a falu polgármesterét különleges relikviákkal ajándékozta meg, mivel a híradásokból azt is tudta, hogy Maroslelén van helytörténeti gyűjtemény és trafikmúzeum. Drimba Tibortól megtudtuk: egy 1900-as évekből származó borotvapenge fenőkészüléket adományozott a falunak, ami a helytörténeti gyűjteménybe kerül. A majd száz darabból álló gyufásdoboz-gyűjteményt pedig a trafikmúzeum számára ajánlotta fel. 

A trafikmúzeum gyűjteményébe bekerült gyufásdobozok
A trafikmúzeum gyűjteményébe kerülnek Kocsis László régi gyufásdobozai. Fotó: Drimba Tibor

A trafikmúzeum épülete száz éves

A maroslelei trafikmúzeum, mint beszámoltunk róla, idén márciusban nyílt meg. Az épület, ami otthont ad a nem mindennapi kollekciónak, éppen száz éves és csoda, hogy túlélte az idők viharait. Valaha szerte az országban sok hasonló trafikot találhattunk:

 ilyeneket első világháborús hadirokkant nyithatott állami segítséggel, és bennük a dohánytermékeken kívül sok mindent, például újságokat, képeslapokat, bélyeget, apró ajándéktárgyakat és hasonlókat lehetett kapni.

 Az önkormányzat korábban raktárként használta. A Szakács család, amelynek leszármazottai javaslata alapján a kiállítóhely megnyílt 1925-től ’67-ig árusított itt. Az pedig, hogy sikerült benne egy érdekes kiállítást kialakítani, lapunknak is köszönhető, mert annak idején megírtuk, hogy keresik a régi idők trafikos relikviáit.

Fotó: Drimba Tibor

A falunapon is megnézhetjük

Aki szeretné megnézni a trafikmúzeumot, annak a helyi könyvtárat kell felkeresnie annak nyitvatartási idejében – az ott dolgozók tudják megmutatni az érdeklődőknek. A hamarosan esedékes falunapon pedig végig nyitva lesz. Az egész országban mindössze egyetlen hasonló van.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu