2 órája
Különleges relikviát ajándékoztak a maroslelei trafikmúzeumnak
Száz darabból álló gyufásdoboz-gyűjteményt és egy több mint száz esztendős borotvapenge-élező készüléket hozott Maroslelére ajándékként a budapesti Kocsis László. A kollekció az idén tavasszal nyílt trafikmúzeumot, a fenőeszköz pedig a helytörténet gyűjteményt fogja gyarapítani – mindez lapunknak is köszönhető.
Fotó: Drimba Tibor
Makói gyökerekkel rendelkezik, ezért követi nyomon – többek között lapunkon keresztül – a térség, illetve Maroslele mindennapjait a budapesti Kocsis László. Ő volt az, aki a napokban a falu polgármesterét különleges relikviákkal ajándékozta meg, mivel a híradásokból azt is tudta, hogy Maroslelén van helytörténeti gyűjtemény és trafikmúzeum. Drimba Tibortól megtudtuk: egy 1900-as évekből származó borotvapenge fenőkészüléket adományozott a falunak, ami a helytörténeti gyűjteménybe kerül. A majd száz darabból álló gyufásdoboz-gyűjteményt pedig a trafikmúzeum számára ajánlotta fel.
A trafikmúzeum épülete száz éves
A maroslelei trafikmúzeum, mint beszámoltunk róla, idén márciusban nyílt meg. Az épület, ami otthont ad a nem mindennapi kollekciónak, éppen száz éves és csoda, hogy túlélte az idők viharait. Valaha szerte az országban sok hasonló trafikot találhattunk:
ilyeneket első világháborús hadirokkant nyithatott állami segítséggel, és bennük a dohánytermékeken kívül sok mindent, például újságokat, képeslapokat, bélyeget, apró ajándéktárgyakat és hasonlókat lehetett kapni.
Az önkormányzat korábban raktárként használta. A Szakács család, amelynek leszármazottai javaslata alapján a kiállítóhely megnyílt 1925-től ’67-ig árusított itt. Az pedig, hogy sikerült benne egy érdekes kiállítást kialakítani, lapunknak is köszönhető, mert annak idején megírtuk, hogy keresik a régi idők trafikos relikviáit.
A falunapon is megnézhetjük
Aki szeretné megnézni a trafikmúzeumot, annak a helyi könyvtárat kell felkeresnie annak nyitvatartási idejében – az ott dolgozók tudják megmutatni az érdeklődőknek. A hamarosan esedékes falunapon pedig végig nyitva lesz. Az egész országban mindössze egyetlen hasonló van.
110 árussal, világsztár fellépőkkel és hamisítatlan makói hangulattal készül a város a Hagymafesztiválra
Óvodából gyógyszertár, most pedig modern patika: Makón avatták fel a felújított Tulipán utcai gyógyszertárat