Különleges relikviát ajándékoztak a maroslelei trafikmúzeumnak

Makói gyökerekkel rendelkezik, ezért követi nyomon – többek között lapunkon keresztül – a térség, illetve Maroslele mindennapjait a budapesti Kocsis László. Ő volt az, aki a napokban a falu polgármesterét különleges relikviákkal ajándékozta meg, mivel a híradásokból azt is tudta, hogy Maroslelén van helytörténeti gyűjtemény és trafikmúzeum. Drimba Tibortól megtudtuk: egy 1900-as évekből származó borotvapenge fenőkészüléket adományozott a falunak, ami a helytörténeti gyűjteménybe kerül. A majd száz darabból álló gyufásdoboz-gyűjteményt pedig a trafikmúzeum számára ajánlotta fel.

A trafikmúzeum gyűjteményébe kerülnek Kocsis László régi gyufásdobozai. Fotó: Drimba Tibor

A trafikmúzeum épülete száz éves

A maroslelei trafikmúzeum, mint beszámoltunk róla, idén márciusban nyílt meg. Az épület, ami otthont ad a nem mindennapi kollekciónak, éppen száz éves és csoda, hogy túlélte az idők viharait. Valaha szerte az országban sok hasonló trafikot találhattunk:

ilyeneket első világháborús hadirokkant nyithatott állami segítséggel, és bennük a dohánytermékeken kívül sok mindent, például újságokat, képeslapokat, bélyeget, apró ajándéktárgyakat és hasonlókat lehetett kapni.

Az önkormányzat korábban raktárként használta. A Szakács család, amelynek leszármazottai javaslata alapján a kiállítóhely megnyílt 1925-től ’67-ig árusított itt. Az pedig, hogy sikerült benne egy érdekes kiállítást kialakítani, lapunknak is köszönhető, mert annak idején megírtuk, hogy keresik a régi idők trafikos relikviáit.

Fotó: Drimba Tibor

A falunapon is megnézhetjük

Aki szeretné megnézni a trafikmúzeumot, annak a helyi könyvtárat kell felkeresnie annak nyitvatartási idejében – az ott dolgozók tudják megmutatni az érdeklődőknek. A hamarosan esedékes falunapon pedig végig nyitva lesz. Az egész országban mindössze egyetlen hasonló van.

