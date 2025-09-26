Egyenesen a tengerpartról gurultak be Szegedre az új trolibuszok

Szegeden két felújított, alacsonypadlós Solaris Trollino trolibusz áll üzembe, amelyeket az olaszországi San Remóból vásárolt meg a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT). A járművek beérkezése része annak a programnak, amelyre az önkormányzat 2023-ban egymilliárd forintos keretet biztosított az elöregedett trolibusz-állomány megújítására.

Az egyik új trolibusz már részt vesz a szegediek szállításában. Fotó: SZKT

Ennek keretében már nyolc Ikarus–Škoda típusú trolibuszt korszerűsítettek.

A közlekedési cég célja, hogy a 30 évnél idősebb, magaspadlós Škoda 15Tr trolibuszok helyett korszerű, akadálymentes és klímás járműveket állítson forgalomba. Az elmúlt években már hét használt Solaris Trollino is érkezett Szegedre Csehországból és Lengyelországból. A mostani bővítést az tette lehetővé, hogy San Remóban 2020-ban megszűnt a trolibuszközlekedés, így a járműveket árverésen kínálták eladásra.

Az első, T-878-as pályaszámú San Remo-i kocsi már utasokat szállít, a másik októbertől csatlakozik a flottához. A tervek szerint még idén és 2026-ban további négy csuklós Solaris Trollino is elkészül, így fokozatosan fiatalodik majd Szeged környezetbarát trolibuszparkja.

Mit lehet tudni az új trolibuszról? A társaság közleménye szerint a trolibusz teste rozsdamentes acélvázzal, és Ostravában épült be a Cegelec trolibusz hajtásrendszer. A jármű három ajtós, teljesen alacsonypadlós kivitelű, 29 ülőhellyel és 44 állóhellyel rendelkezik. A jármű eleve klimatizált, így az SZKT részéről lényegében nem kellett lényeges átalakítást végezni. Különlegessége, hogy beépített dízelmotorral is rendelkezik, így képes felsővezeték nélkül is közlekedni, így villamospótlásra is bevethető. A jármű nem volt sokat használva, jó állapotban érkezett július elején.