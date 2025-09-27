szeptember 27., szombat

Meseszerű?

4 órája

Az alpolgármester szerint ha Shreket szerették a gyerekek, a trollszobrot is szeretik majd

Címkék#Berényi Károly#trollszobor#Thomas Dambo

Még Berényi Károly, Hódmezővásárhely alpolgármestere is alig találta meg Thomas Dambo készülő trollszobrát a Kása-erdőben, annyira el van rejtve. A troll már 99 százalékban készen van, a dán újrahasznosító művész egy olyan, főként használt, adomány raklapokból álló szobrot készített több tízmillió forintból Vásárhelynek, ami a földön ül és öleli a fát.

Kovács Erika

Szinte teljesen elkészült Vásárhelyen a trollszobor, amitől Márki-Zay Péter a külföldi és hazai turisták városba özönlését reméli.

A hódmezővásárhelyi troll
Szinte teljesen készen van, valószínűleg hamarosan át is adják a Kása-erdőben a troll. Fotó: Hódmezővásárhely gyorshír szolgálata Facebook-oldal

Ezek a trollok nem azok a trollok

– A végeredmény látványos, nagyon szerethető szörnyeteg készült, azért használtam ezt a szót, mert sokan így gondolnak rá. A trollok a skandináv mitológiából származnak. Nem kell őket összekeverni a mai trollokkal, amik az informatika világa kapcsán tapasztalunk. Ők szerethető, bár az emberektől távol élnek, elbújnak, barlangokban élnek, az erdőkben – a mitológia szerint. Ezért kerülnek Thomas Dambo, dán újrahasznosító művész trollszobrai is az erdőbe – mondta a Vásárhelyi Televízió Időben című műsorában Berényi Károly alpolgármester. Kiemelte, a művész mindig is természetközeli tárgyakat alkotott, korábban azzal vált ismertté, hogy 6000 madárodút készített, amiket különböző helyszíneken helyezett ki.

Berényi Károly is kereste egy ideig, mire megtalálta

– Ezek a szobrok olyan helyekre kerültek, amik távol vannak a város zajától és a megközelítésük is élmény, felfedezés. Nálunk, Vásárhelyen a Kása-erdőbe került. Itt élek 70 éve, ráadásul ott nőttem fel a tövében, ott indiánoztunk gyermekkoromban, de nem tudtam, hogy a Kása-erdő ilyen nagy és ennyire gyönyörű. A helyszínt Thomas Dambo választotta ki. Magam is önkénteskedtem a trollszobor készítésénél. Első alkalommal kísérettel jutottam ki ebbe az eldugott zugban, másodjára már egyedül mentem kerékpárral, nem mondom, nem volt egyszerű, de megtaláltam. Bizonyára lesznek majd útba irányító jelzések a nagyközönség számára – mondta Berényi Károly.

Csak a feje 300 kilogramm és 2 méter magas

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy sokan attól féltek, hogy a gyerekek majd megijednek tőlük, de szerinte erről szó sincs, ha Shreket szerették a gyerekek, ezt a szobrot is szeretik majd.

Mint ismeretes, a trollszobor 32 millió forintból készül, csak a feje, amit Dániából szállítottak Vásárhelyre, több mint 2 méter magas és 300 kilós. A Kása erdő csalitosában építette fel a nemzetközi csapat, vásárhelyi önkéntesek bevonásával. Többek véleménye is az volt Hódmezővásárhelyen, hogy ebből a pénzből inkább a vásárhelyi művészeket kellett volna felkérni olyan szobrok készítésére, amik nem a skandináv-, hanem a hazai hagyományokat tükrözik.

