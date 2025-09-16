szeptember 16., kedd

Edit névnap

20°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakosok írták

3 órája

Turisztikai látványosság vagy pénzpazarlás? Megoszlanak a vásárhelyi vélemények a trollszoborról

Címkék#trollszobor#Márki-Zay Péter#Kása erdő

Egyelőre nem arat osztatlan sikert a 32 millió forintból készülő, giga méretű trollszobor Hódmezővásárhelyen. Csak a feje több mint 2 méter magas és 300 kilós. A Kása-erdő csalitosában kezdte építeni a nemzetközi csapat. A lakosság a különböző közösségi oldalakon mondta el véleményét, többek szerint ebből a pénzből helyi művészeknek kellett volna lehetőséget adni, vagy akár a járdákra is lehetett volna költeni, nem trollszoborra.

Kovács Erika

A Kása-erdőben épül a trollszobor, állítólag két héten belül kész lesz. Ez lesz Thomas Dambo, dán újrahasznosító művész 156. trollszobra a világon, Közép-Európában az első. 

Megoszlanak a vélemények a trollszoborról.
Vásárhelyen, a Kása-erdőben épül a gigaméretű trollszobor, Thomas Dambo, dán újrahasznosító művész alkotása. Fotó: Hódmezővásárhely Város Önkormányzata Gyorshír Szolgálata

Készülő trollszobor: A vásárhelyiek most elmondták a véleményüket

– Thomas Dambo vásárhelyi alkotásának összeállítását hétfő reggel kezdte meg egy kanadai, finn és dán asztalosokból álló nemzetközi csapat. A szobor fejét Dániában készítették el, a több mint kétméteres elem már a múlt héten megérkezett városunkba. A csapat ma kezdett hozzá a csaknem négy méter magas szobor szerkezetének építéséhez – ezt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere jelentette be a napokban. Az ő ötlete volt a trollszobor készíttetése, a fiának tetszett meg Dániában. Márki-Zay Péter néhány hónapja meghívta a művészt Hódmezővásárhelyre, akkor választották ki a helyszínt, valahol a Kása-erdőben. Márki-Zay Péter azt várja a főként bontott raklapelemekből készülő trolltól, hogy Vásárhelyre vonzza majd a turistákat.

Azt is írták, a szobor arca hasonlít a megrendelőjére?

A Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálatán volt aki azt írta kommentben: „Amúgy van aki jó ötletnek tartja ezt a csodát? 32 millió forintból mennyi vásárhelyi művészt lehetett volna támogatni?” 

Egy nő megjegyezte: „Ha annyi munkás dolgozik a Kása-erdő titkos részében, megcsinálhatnák a Mandula utcai kerékpárút melletti kerítésmaradványom, amit az önkormányzat területéről kidőlt fák tettek tönkre.” Más megjegyezte, a szobor arca hasonlít a megrendelőjére. 

Egy hozzászóló a félelmének adott hangot: „Remélem, nem az a sztori mint a trójai falónál! Biztonsági vizsgálaton átesett ez a hulladék? … Óvatosan ezzel a tákolmánnyal!” 

Egy másik nő azt írta: „Nem vagyok rá kíváncsi, aki megrendelte fizesse is ki. Jobban örülnénk ha a bicikliutakat hoznák rendbe.” Más szerint „A »Dán troll« már egy ideje a nyakunkon ül.”

Egy másik vélemény szerint „Kellett mint egy falat kenyér. A város éves út felújítási tervezett költsége 150 millió forint, erre a fadarabra meg odaad 32 millió forintot. Gratulálok, csak így tovább.”

Van, aki még Vásárhelyre is költözne a troll miatt

Márki-Zay Péter oldalán azonban csupa pozitív hangvételű kommentet írtak a követői, például ilyeneket: „Izgalmas projekt, kíváncsi vagyok a végeredményre.” , „Hol máshol történik ez? Hát persze hogy Hódmezővásárhelyen. Eskü oda költözök.”

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu