Turisztikai látványosság vagy pénzpazarlás? Megoszlanak a vásárhelyi vélemények a trollszoborról

A Kása-erdőben épül a trollszobor, állítólag két héten belül kész lesz. Ez lesz Thomas Dambo, dán újrahasznosító művész 156. trollszobra a világon, Közép-Európában az első.

Vásárhelyen, a Kása-erdőben épül a gigaméretű trollszobor, Thomas Dambo, dán újrahasznosító művész alkotása. Fotó: Hódmezővásárhely Város Önkormányzata Gyorshír Szolgálata

Készülő trollszobor: A vásárhelyiek most elmondták a véleményüket

– Thomas Dambo vásárhelyi alkotásának összeállítását hétfő reggel kezdte meg egy kanadai, finn és dán asztalosokból álló nemzetközi csapat. A szobor fejét Dániában készítették el, a több mint kétméteres elem már a múlt héten megérkezett városunkba. A csapat ma kezdett hozzá a csaknem négy méter magas szobor szerkezetének építéséhez – ezt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere jelentette be a napokban. Az ő ötlete volt a trollszobor készíttetése, a fiának tetszett meg Dániában. Márki-Zay Péter néhány hónapja meghívta a művészt Hódmezővásárhelyre, akkor választották ki a helyszínt, valahol a Kása-erdőben. Márki-Zay Péter azt várja a főként bontott raklapelemekből készülő trolltól, hogy Vásárhelyre vonzza majd a turistákat.

Azt is írták, a szobor arca hasonlít a megrendelőjére?

A Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálatán volt aki azt írta kommentben: „Amúgy van aki jó ötletnek tartja ezt a csodát? 32 millió forintból mennyi vásárhelyi művészt lehetett volna támogatni?”

Egy nő megjegyezte: „Ha annyi munkás dolgozik a Kása-erdő titkos részében, megcsinálhatnák a Mandula utcai kerékpárút melletti kerítésmaradványom, amit az önkormányzat területéről kidőlt fák tettek tönkre.” Más megjegyezte, a szobor arca hasonlít a megrendelőjére.

Egy hozzászóló a félelmének adott hangot: „Remélem, nem az a sztori mint a trójai falónál! Biztonsági vizsgálaton átesett ez a hulladék? … Óvatosan ezzel a tákolmánnyal!”

Egy másik nő azt írta: „Nem vagyok rá kíváncsi, aki megrendelte fizesse is ki. Jobban örülnénk ha a bicikliutakat hoznák rendbe.” Más szerint „A »Dán troll« már egy ideje a nyakunkon ül.”

Egy másik vélemény szerint „Kellett mint egy falat kenyér. A város éves út felújítási tervezett költsége 150 millió forint, erre a fadarabra meg odaad 32 millió forintot. Gratulálok, csak így tovább.”