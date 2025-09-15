szeptember 15., hétfő

Megérkezett

26 perce

Így néz ki a vásárhelyi trollszobor óriási feje a csalitosban

Címkék#trollszobor#Thomas Dambo#Hódmezővásárhely

Nagy titokban érkezett a gigantikus trollszobor feje a múlt héten Hódmezővásárhelyre. A Kása erdő csalitosában hétfőn reggel dán, kanadai és finn asztalosok hozzá is láttak, hogy a daruval megemelt fej alá megépítsék a tartószerkezetet, amire azután a troll testét építik. Ez a trollszobor a dán újrahasznosító művész Thomas Dumbo 156. ilyen jellegű alkotása.

Kovács Erika

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a Vásárhelyre kerülő trollszobor pontosan hol épül fel, de annyi bizonyos, már a feje is óriási, több mint két méter magas.

trollszobor
A trollszobor több mint kétméteres feje már napok óta Vásárhelyen van, most építik alá a vázat, amire a testét építik fel. Fotó forrása: Hódmezővásárhely Város gyorshír szolgálata

Nemzetközi csapat építi a trollszobrot a csalitosban

A 32 millió forintból készülő trollszobor feje már a csalitosban van, a Kása erdőben. Erről posztolt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a hivatalos Facebook-oldalán. 

– Thomas Dambo vásárhelyi alkotásának összeállítását hétfő reggel kezdte meg egy kanadai, finn és dán asztalosokból álló nemzetközi csapat. A szobor fejét Dániában készítették el, a több mint kétméteres elem már a múlt héten megérkezett városunkba. A csapat ma kezdett hozzá a csaknem négy méter magas szobor szerkezetének építéséhez. A teljes munkálatok várhatóan két hétig tartanak – írta.

Márki-Zay Péter szerint rengeteg turista nézi majd meg

Az úgynevezett „recycling art” újrahasznosító művészeti irányzat, amelyhez Dambo is tartozik, az újrahasznosítás és a fenntarthatóság fontosságára épül. Lényege, hogy a művész olyan fahulladékból hoz létre alkotásokat, amelyek eredeti funkciójukat már elvesztették. Márki-Zay Péter a trollszobortól azt várja, hogy rengeteg turista keresi majd fel Hódmezővásárhelyt, hogy megnézzék Thomas Dambo legújabb, Közép-Európában viszont az első alkotását.

Trollszobor: Titkolják a helyét

A troll helyét az alkotó kérésére titokban tartják, hogy ezzel is természetjárásra, a környezet felfedezésére ösztönözzék az embereket. Vagyis be kell járni a Kása erdőt, hogy megtalálják a trollt.

 

