Négy méter magasból pásztázza majd a trollszobor szeme a vihar sújtotta Kása erdőt

Hódmezővásárhelyen, a Kása erdő egyelőre titkos helyszínén, a csalitos lesz a helyszíne a trollszobornak. A helyszín napokon belül már nem lesz titkos, mert teherautókkal szállítják oda a faanyagot, no és a 300 kilogrammos, óriási fejet, amit Dániában készített el Thomas Dambo újrahasznosító művész.

Thomas Dambo egyik szobra, Lulu. Kép forrása: https://www.thomasdambo.com/

Ez lesz a 156. trollszobor

Thomas Dambo művészetét Márki-Zay Péter polgármester akkor ismerte meg, amikor a fiát meglátogatta Dániában. Dambo kezdetben madárodú művész volt, 6000 odút készített. Tizenegy éve pedig trollokat épít, a világ 17 országában van 155 trollja, Vásárhelyen lesz a 156.

Márki-Zay Péter, amint tudomást szerzett Thomas Dambo munkásságáról, rögvest meg is hívta egy vásárhelyi látogatásra és felkérte, hogy Vásárhelyen is készítsen egy trollszobrot. A helyszínt kiválasztották, a pénzt a Márki-Zay Pétert támogató képviselők megszavazták, bár volt olyan MMM-es képviselő, ifjabb Jovány Gyula, aki inkább a civil szervezeteknek adta volna oda ezt az összeget.

32 millió - Hulladékból készül, önkéntesek is dolgoznak rajta

A vásárhelyi polgárok pénzéből közel 32 millió forintot költenek a hulladékanyagból készülő alkotásra, amitől azt várják Márki-Zay Péterék, hogy majd özönlenek a turisták a Vásárhelyre, hogy a Kása erdő csalitosában megnézzék a trollt.

A trollszobor építése napokon belül elkezdődik.

– Egy targonca emeli majd fel a gigafejet 4 méter magasra. Aládúcolják a fejet és ezután építik fel a testét. Ez a kedves erdei lény várja majd a gyerekeket – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a Vásárhelyi Televízió Időben című műsorában.

Gerendákat és önkénteseket várnak

– Még lehet önkéntesnek jelentkezni, nincs még meg a faanyag teljes mennyisége sem. Már érkezett nagyon sok vállalkozói felajánlás. A művész ragaszkodik hozzá, hogy csak használt fából épülhet a szobor, vagyis, hogy például a Tüzépen szerezzünk be bármit, ez nem jöhet szóba! A felajánlott anyagok helyszínre szállítása folyamatban van. További felajánlásokat is elfogadunk. A szobor szerkezetéhez még szükség van nagyobb fákra, szarufákra, gerendákra. Akiknek van ilyen bontott anyaguk, amik még erősek, azt köszönettel vesszük a szoborhoz. Napi váltásba 4-8 önkéntesre lesz szükség, akik segítenek majd a 6-8 fős dán csapatnak – mondta Márki-Zay Péter és azt is bejelentette, hogy a dán csapatnak az önkormányzat biztosít szállást, egészséges élelmiszert és kerékpárokat.