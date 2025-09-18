Rettegésben élnek a baktóiak, egy szomszéd miatt havonta lángba borul a környék – galériával

Tűz ütött ki kedd este Baktóban, a Tölgyfa utcában. Mint megírtuk, 100-150 négyzetméteren égett összehordott hulladék. Az ügy nagy figyelmet kapott. Egyrészt azért, mert a tűzoltók nem a töltésről, hanem a lakott utca oldaláról fékezték meg a lángokat, így a környéken élők testközelből figyelhették az eseményeket. Másrészt azért, mert nyár óta ez volt a harmadik tűzeset a területen, az ott élőknek pedig elfogyott a türelme. Miközben a tűzoltók igyekeztek megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a lakóépületekre, az utcabeliek már keresték a megoldást, hogyan tudnának véget vetni ennek a helyzetnek.

A tűz erről a lomos területről terjedt át a házak telekhatáránál lévő nádasra. Fotó: Gémes Sándor

Nyár óta havi rendszerességgel ég a nádas

– A kertünk végétől nagyjából 20 méterre égett a nádas – mutatta lapunknak Grezsa-Szabó Katalin. A kétgyermekes édesanya ingatlanának határa ugyanúgy a kiszáradt csatornáig tart, mint összes többi szomszédjáé, a kerítés tövében már a nád hajladozik. – Ha tovább égett volna, akár egy átpattanó szikra is felgyújthatta volna a kertet, onnan pedig a ház is veszélyben lett volna – mutatta.

Katalin elmondta, szinte havi rendszerességgel gyullad fel a nádas: július 23-án ő hívta ki a tűzoltókat, augusztus 20-án egy másik szomszéd. Mindhárom esetben valószínűleg egy olyan telek volt a kiinduló pont, ahol rengeteg szemét van felhalmozva. Ez Katalinéktól mindössze két portányira van. Meg is néztük a töltésről a területet: régi bútorok, száraz fa és rengeteg műanyag van a területen. Talán egy lakóépület is volt rajta, de annak már nincs meg minden fala. Hogy a keddi tűzben semmisült meg vagy korábban, csak találgatni lehet. Mindenesetre a terület környékén elszáradt és elszenesedett növényzet is van – egy hatalmas fa például feketén mered a magasba a sok lom közül.

Egy szomszéd miatt kell félelemben élniük

– Próbáluk már kérni a jegyzőt, hogy intézkedjen, mert nem csak a lomok zavaróak, de az is, hogy ha itt vannak, folyton kiabálnak. Onnan azonban azt a választ kaptuk, hogy a probléma már több mint egy éve fennáll, így csupán bíróságra mehetünk – mesélte Katalin. Ezért most az utca lakói úgy döntöttek, a tűzesetek miatt emelnek panaszt.