6 órája
Rettegésben élnek a baktóiak, egy szomszéd miatt havonta lángba borul a környék – galériával
A keddi nap végleg kiverte a biztosítékot a baktói lakosoknál. A Tölgyfa utcai tűz már a harmadik volt nyár óta, mindegyik egy lomos telekről terjedt el és fenyegetett lakóépületeket. Szeretnék, ha megszűnne ez a tarthatatlan helyzet.
Tűz ütött ki kedd este Baktóban, a Tölgyfa utcában. Mint megírtuk, 100-150 négyzetméteren égett összehordott hulladék. Az ügy nagy figyelmet kapott. Egyrészt azért, mert a tűzoltók nem a töltésről, hanem a lakott utca oldaláról fékezték meg a lángokat, így a környéken élők testközelből figyelhették az eseményeket. Másrészt azért, mert nyár óta ez volt a harmadik tűzeset a területen, az ott élőknek pedig elfogyott a türelme. Miközben a tűzoltók igyekeztek megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a lakóépületekre, az utcabeliek már keresték a megoldást, hogyan tudnának véget vetni ennek a helyzetnek.
Nyár óta havi rendszerességgel ég a nádas
– A kertünk végétől nagyjából 20 méterre égett a nádas – mutatta lapunknak Grezsa-Szabó Katalin. A kétgyermekes édesanya ingatlanának határa ugyanúgy a kiszáradt csatornáig tart, mint összes többi szomszédjáé, a kerítés tövében már a nád hajladozik. – Ha tovább égett volna, akár egy átpattanó szikra is felgyújthatta volna a kertet, onnan pedig a ház is veszélyben lett volna – mutatta.
Katalin elmondta, szinte havi rendszerességgel gyullad fel a nádas: július 23-án ő hívta ki a tűzoltókat, augusztus 20-án egy másik szomszéd. Mindhárom esetben valószínűleg egy olyan telek volt a kiinduló pont, ahol rengeteg szemét van felhalmozva. Ez Katalinéktól mindössze két portányira van. Meg is néztük a töltésről a területet: régi bútorok, száraz fa és rengeteg műanyag van a területen. Talán egy lakóépület is volt rajta, de annak már nincs meg minden fala. Hogy a keddi tűzben semmisült meg vagy korábban, csak találgatni lehet. Mindenesetre a terület környékén elszáradt és elszenesedett növényzet is van – egy hatalmas fa például feketén mered a magasba a sok lom közül.
Egy szomszéd miatt kell félelemben élniük
– Próbáluk már kérni a jegyzőt, hogy intézkedjen, mert nem csak a lomok zavaróak, de az is, hogy ha itt vannak, folyton kiabálnak. Onnan azonban azt a választ kaptuk, hogy a probléma már több mint egy éve fennáll, így csupán bíróságra mehetünk – mesélte Katalin. Ezért most az utca lakói úgy döntöttek, a tűzesetek miatt emelnek panaszt.
– Amellett, hogy veszélyben vannak az otthonaink, a gyerekek is félnek. Nyomasztó élmény számukra, hogy azt látják: pár méterre tőlünk lángol a környék. Mindezt pedig egy olyan szomszéd miatt, akivel a hatóságok nem tudnak mit kezdeni – mondta. Hozzátette: kedden is főleg műanyag égett a telken, ami köztudottan mérgező füstöt bocsát a levegőbe.
A mostani tűz végre rávilágított az áldatlan helyzetre
A keddi tűz után mindenesetre valami elindult: a kormányhivataltól már jelezték, hogy megnézik az érintett területet és a körzet önkormányzati képviselője is jelezte egy, a témáról írt cikk alatt kommentben, hogy értesíti a szakirodát.
– Örülnénk, ha a lomos telket felszámolnák, emellett pedig az is biztonságérzetet adna, ha a csatornát kikotornák és rendbe tennék. Annak idején itt víz volt gazdag élővilággal – talán egy ilyen közeg is védvonalat jelenthetne hasonló helyezetekben – mondta Grezsa-Szabó Katalin.
Tölgyfa utcai tűzFotók: Gémes Sándor
Elképesztő bemutató: cukoresőt zúdítottak a speciális mentők a repülőtérre