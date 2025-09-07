szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

29°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gaz gyulladt ki

30 perce

Lángok csaptak fel Sándorfalván, egy ember megsérült

Címkék#Sándorfalva#tűz#tűzoltó

Vasárnap délelőtt ütött ki a tűz.

Delmagyar.hu

Gaz, illetve avar gyulladt ki Sándorfalván.

A sándorfalvi tűzhöz kiérkezett tűzoltó olt
Tűz ütött ki Sándorfalván. Fotó: Webrádió

A lángok a Szent Imre utcában csaptak fel vasárnap délelőtt – írja a Webrádió. A tűzhöz a szegedi hivatásos illetve a sándorfalvi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral hamar elfojtották a lángokat. A tűzben egy ember szenvedett égési sérüléseket, akit a mentők kórházba szállítottak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu