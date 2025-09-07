Lángok csaptak fel Sándorfalván, egy ember megsérült

Gaz, illetve avar gyulladt ki Sándorfalván.

Tűz ütött ki Sándorfalván. Fotó: Webrádió

A lángok a Szent Imre utcában csaptak fel vasárnap délelőtt – írja a Webrádió. A tűzhöz a szegedi hivatásos illetve a sándorfalvi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral hamar elfojtották a lángokat. A tűzben egy ember szenvedett égési sérüléseket, akit a mentők kórházba szállítottak.