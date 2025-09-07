Gaz gyulladt ki
38 perce
Lángok csaptak fel Sándorfalván, egy ember megsérült
Vasárnap délelőtt ütött ki a tűz.
Gaz, illetve avar gyulladt ki Sándorfalván.
A lángok a Szent Imre utcában csaptak fel vasárnap délelőtt – írja a Webrádió. A tűzhöz a szegedi hivatásos illetve a sándorfalvi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral hamar elfojtották a lángokat. A tűzben egy ember szenvedett égési sérüléseket, akit a mentők kórházba szállítottak.
