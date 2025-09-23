Hegesztés vezethetett a szegedi üdülőövezet halálos tüzéhez – galériával

A tűzoltók egy magatehetetlen embert találtak az egyik épület mellett, akinek az újraélesztését megkezdték a mentők kiérkezése előtt. A hatvanas éveiben járó férfi életét azonban már nem lehetett megmenteni.

A lángokat mindkét műhelynek használt tárolóban sikeresen eloltották, az egyikből egy gázpalackot is kihoztak, megakadályozva annak felrobbanását. Nem zárható ki, hogy a tűz hegesztés miatt keletkezett, azonban annak pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni.