3 órája
Hegesztés vezethetett a szegedi üdülőövezet halálos tüzéhez – galériával
Hétfő este Szegeden, a Cseresznye utcában két melléképület gyulladt ki. A tűz Szeged üdülőövezetében pusztított, ahol egy idős férfi életét vesztette.
Hétfőn kora este érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez, miszerint Szegeden a Cseresznye utcában kigyulladt két egymáshoz közeli melléképület.
A tűz Szegeden az üdülőövezetben, két egymás mellett álló telken keletkezett. Két húsz négyzetméteres melléképület kapott lángra – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
Halálos tűz SzegedenFotók: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
A tűzoltók egy magatehetetlen embert találtak az egyik épület mellett, akinek az újraélesztését megkezdték a mentők kiérkezése előtt. A hatvanas éveiben járó férfi életét azonban már nem lehetett megmenteni.
A lángokat mindkét műhelynek használt tárolóban sikeresen eloltották, az egyikből egy gázpalackot is kihoztak, megakadályozva annak felrobbanását. Nem zárható ki, hogy a tűz hegesztés miatt keletkezett, azonban annak pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni.
