Katasztrófavédelem

3 órája

Hegesztés vezethetett a szegedi üdülőövezet halálos tüzéhez – galériával

Címkék#katasztrófalvédelem#halálos#tűz

Hétfő este Szegeden, a Cseresznye utcában két melléképület gyulladt ki. A tűz Szeged üdülőövezetében pusztított, ahol egy idős férfi életét vesztette.

Delmagyar.hu

Hétfőn kora este érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez, miszerint Szegeden a Cseresznye utcában kigyulladt két egymáshoz közeli melléképület.

tűz Szeged
A tűz Szeged Cseresznye utcájában keletkezett, ahol két melléképület lángolt. Fotó: Török János

A tűz Szegeden az üdülőövezetben, két egymás mellett álló telken keletkezett. Két húsz négyzetméteres melléképület kapott lángra – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Halálos tűz Szegeden

Fotók: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A tűzoltók egy magatehetetlen embert találtak az egyik épület mellett, akinek az újraélesztését megkezdték a mentők kiérkezése előtt. A hatvanas éveiben járó férfi életét azonban már nem lehetett megmenteni.

A lángokat mindkét műhelynek használt tárolóban sikeresen eloltották, az egyikből egy gázpalackot is kihoztak, megakadályozva annak felrobbanását. Nem zárható ki, hogy a tűz hegesztés miatt keletkezett, azonban annak pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni.

