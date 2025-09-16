szeptember 16., kedd

Katasztrófavédelem

1 órája

Tűz a város szélén: összehordott hulladék égett Baktónál

Címkék#Katasztrófavédelem#tűz#Szeged

Szegeden, a Tölgyfa utcában tűz keletkezett Baktónál.

Delmagyar.hu

Tűz ütött ki a Tölgyfa utcában Szegeden.

szabadtéri tűzhöz kiérkezett tűzoltó autó
Tűz ütött ki  Szegeden. Illusztráció: Karnok Csaba

Egy 100-150 négyzetméteren égett összehordott hulladék – tudtuk meg a Katasztrófavédelemtől. Az oltást nehezítette a nagy szél és hogy nehezen megközelíthető volt a terület. A lángokat három vízsugár segítségével oltották el a tűzoltók.

 

