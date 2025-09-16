Katasztrófavédelem
1 órája
Tűz a város szélén: összehordott hulladék égett Baktónál
Szegeden, a Tölgyfa utcában tűz keletkezett Baktónál.
Tűz ütött ki a Tölgyfa utcában Szegeden.
Egy 100-150 négyzetméteren égett összehordott hulladék – tudtuk meg a Katasztrófavédelemtől. Az oltást nehezítette a nagy szél és hogy nehezen megközelíthető volt a terület. A lángokat három vízsugár segítségével oltották el a tűzoltók.
