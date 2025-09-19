Tűzjelzés
15 perce
Nagy volt a riadalom a rókusi Tescoban, mindenkinek el kellett hagyni az üzletet
Izgalmasan kezdődött a kedd reggel a Tescoban. Tűzriadó miatt kiürítették az épületet.
Kedden reggel 9 órakor megszólalt a tűzjelző a Rókusi körút Tescoban. Helyszíni információink szerint a tűzriadó miatt a vásárlóknak el kellett hagyni az épületet.
A Katasztrófavédelem megkeresésünkre elmondta, hogy egy téves riasztás történt, szerencsére nem volt tűz. A riasztást hamar lefújták és visszaengedték a vásárlókat az épületbe.
