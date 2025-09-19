Nagy volt a riadalom a rókusi Tescoban, mindenkinek el kellett hagyni az üzletet

Kedden reggel 9 órakor megszólalt a tűzjelző a Rókusi körút Tescoban. Helyszíni információink szerint a tűzriadó miatt a vásárlóknak el kellett hagyni az épületet.

Kedd reggel tűzriadó volta Rókusi körút Tescoban. Illusztráció: Shutterstock

A Katasztrófavédelem megkeresésünkre elmondta, hogy egy téves riasztás történt, szerencsére nem volt tűz. A riasztást hamar lefújták és visszaengedték a vásárlókat az épületbe.