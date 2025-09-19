szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

27°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzjelzés

3 órája

Nagy volt a riadalom a rókusi Tescoban, mindenkinek el kellett hagyni az üzletet

Címkék#Katasztrófavédelem#Rókusi körút Tescoban#tűzriadó

Izgalmasan kezdődött a kedd reggel a Tescoban. Tűzriadó miatt kiürítették az épületet.

Delmagyar.hu

Kedden reggel 9 órakor megszólalt a tűzjelző a Rókusi körút Tescoban. Helyszíni információink szerint a tűzriadó miatt a vásárlóknak el kellett hagyni az épületet.

tűzriadó volt a tescoban
Kedd reggel tűzriadó volta  Rókusi körút Tescoban. Illusztráció: Shutterstock

A Katasztrófavédelem megkeresésünkre elmondta, hogy egy téves riasztás történt, szerencsére nem volt tűz. A riasztást hamar lefújták és visszaengedték a vásárlókat az épületbe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu