Árvaház volt később kórház, de már a természet birtokolja az eklektikus épületet – galériával

Címkék#intézmény#hadikórház#hadiárvaház#szeretetház#természet

Makó egyik legkülönlegesebb, 129 éves épülete az urbex szerelmeseinek is izgalmas felfedezni való. Az Erzsébet árvaházként indult kórház falai árvák, katonák és betegek sorsát őrzik, de ma üresen áll. Az információk egy részét a Wikipédia segítette összegyűjteni.

Delmagyar.hu

Az 1894-ben épült makói Erzsébet árvaház eklektikus épülete a város történelmének számos fordulópontját túlélte. 

urbex
Urbex: elhagyott, eklektikus épület Makón. Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon / Facebook

A Csanád vármegye által alapított intézmény először árvaházként, majd szeretetházként működött, később hadikórház, fegyverraktár, hadiárvaház, csendőriskola és tüdőotthon is volt. 1975-től a kórház ideg-elme osztályának adott otthont, míg 2004-ben a funkciókat áthelyezték a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórházba. Bár szóba került a bérlakás-beruházás, a tervet végül elvetették. Az E alakú, gazdagon díszített, szegmentíves ablakokkal és timpanonnal ékes épület ma üresen áll, így az urbex közösség számára vált különleges helyszínné. 

Elhagyott árvaház Makón

Fotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

 

 

