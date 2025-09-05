Árvaház volt később kórház, de már a természet birtokolja az eklektikus épületet – galériával

Az 1894-ben épült makói Erzsébet árvaház eklektikus épülete a város történelmének számos fordulópontját túlélte.

Urbex: elhagyott, eklektikus épület Makón. Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon / Facebook

A Csanád vármegye által alapított intézmény először árvaházként, majd szeretetházként működött, később hadikórház, fegyverraktár, hadiárvaház, csendőriskola és tüdőotthon is volt. 1975-től a kórház ideg-elme osztályának adott otthont, míg 2004-ben a funkciókat áthelyezték a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórházba. Bár szóba került a bérlakás-beruházás, a tervet végül elvetették. Az E alakú, gazdagon díszített, szegmentíves ablakokkal és timpanonnal ékes épület ma üresen áll, így az urbex közösség számára vált különleges helyszínné.