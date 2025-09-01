15 perce
Urbex: szellemiskola az Alföld közepén, 17 éve zárva, most is üresen áll
Elhagyatott épületek, gyárak, felvonók világszerte találhatók, de általában a jelenlegi lakott helyektől messze, a senkiföldjén, olykor megtalálni, rábukkanni is nehéz. Érdekes, hogy található urbex belvárosban is, ilyenre bukkantunk egy Szegedtől keletre fekvő, turisták által kedvelt városban.
Többször elmentem mellette, fel sem tűnt, hogy csendes, nem hallok gyerekzsivajt, csengetést, nincs benne élet. Igaz, általában nyáron voltam ebben az alföldi városban, és akkor ugye, tombol a vakáció. Legutóbb megálltam előtte, körbejártam, akkor döbbentem rá, ez egy urbex – a belváros kellős közepén.
Urbex egy iskola?
Nincs szomorúbb látvány egy elhagyott, üres, csöndes iskolánál. Az egykori tanyai sulik közül több jutott erre a sorsra – bár akadt, amelyiket újrahasznosították, például Balástyán a vadásztársaság központja lett –, de általában szellemek tanyáznak bennük. Korábban gyerekzsivaj, nevetés, felelések, a tanár szigorúan számonkérő hangja töltötte be, a gyerek kérése-könyörgése, legalább kettest adjanak neki, mert különben szorul otthon, megbüntetik és lehet, egy-két pofon is elcsattan. Meglepő módon ilyen szellemiskolára bukkantam az egyik alföldi város központjában.
Tizenhét éve zárva
Az általános iskolát 2008-ban zárták be, évekig üresen állt, majd 2017-ben szerződést kötött az önkormányzat egy kft-vel, hogy a hatalmas iskolaépületben minőségi szálláshelyeket és egészségturisztikai szolgáltatásokat hozzon létre. Öt év elteltével ez a projekt is bedőlt, viszont napirenden tartják a hasznosítását, mert élénken foglalkoztatja a közvéleményt.
Lehangoló látvány
Azóta is üresen, elhagyatottan áll. Körbejártam, próbáltam valamelyik ajtón, kapun benyitni, ezek a próbálkozások sikertelenek voltak. De a kinti, az udvari látvány is elég lehangoló volt. Csak abban bízhatunk, előbb-utóbb újra élettel telik meg, esetleg az oktatásban hasznosítják, és pár év múlva, ha lenyomjuk a kilincset az ajtó nyikorogva, de engedelmesen kinyílik.
