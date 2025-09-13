A plébános álma mára urbex-helyszínné vált: megszentelt földből lett szellemváros – galériával

Olykor a legváratlanabb helyeken bukkanhat az ember urbex-helyszínre. Akár egy könnyed nyári túra közben, egy forgalmas túraútvonalon is hirtelen egy komplett urbex szellemváros kapujában találhatja magát, és ehhez még csak az országhatárt sem kell átlépnie. Noha az Alföld is bővelkedik izgalmas, rejtélyes vagy éppen hátborzongató hangulatú, elhagyatott épületekben, most egy Balaton-felvidéki, kihalt, enyésző remetebirodalmat mutatunk az urbex-rajogóknak.

Az Emmaus remetebirodalom az egyik legkülönlegesebb urbex-helyszín. Fotó: Koós Kata

Zárt kapu, nyitott múlt: urbex-romváros a kerítés túloldalán

A birtok bejáratán nagy méretű, rozsdás lakat zárja el az utat, a kapu mellett azonban ott tátong egy tágas kerítéshézag, amely már-már szinte csalogatja befelé a kalandvágyó túrázókat. Aki átlépi a határt, elfeledett szellemvárosba csöppen, ahol fél tucatnyi romos ház fölött veszi vissza az uralmat napról napra egyre jobban a természet. Az ajtókat, ablakokat kivétel nélkül megrongálták, több téglafal is ledőlt, némelyik házban azonban még vannak használati tárgyak, például tányérok, palackok, rossz magnó, befőtt, takarók, ruhák, és bútorok: kanapék, ágy, szekrények, matracok.

Az urbex-helyszín különlegessége, hogy a feledés és enyészet e titokzatos birodalmának története bárki számára megismerhető.

A romos épületeket a természet napról napra jobban visszaveszi, de a különc plébános legendája ma is él, aki maga ásta meg saját sírját és maga faragta újra és újra koporsóját.

Emmaus titka: remetelak a tanúhegyen

Ify Lajos premontrei szerzetes, plébános nyugdíjazása után az egyik Balaton-felvidéki tanúhegyen, a Szent György-hegyen telepedett le, ahol remetelakot épített az ötvenes években, amelyet a Lukács evangéliumában olvasható emmauszi vacsorára utalván Emmausnak nevezett el. Mellette lakóépületet, gazdasági épületet is építtetett, amelyeket szintén elnevezett: Eremos volt a házvezetőnő lakhelye, Názáretben voltak a vendégházak és a műhely, az Animálban éltek a házi- és haszonállatok, a Nectár volt a nyári lak, ahol a Magyar Természettudományos Társaság tagjaként természettudományos könyveit is tartotta.