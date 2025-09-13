2 órája
A plébános álma mára urbex-helyszínné vált: megszentelt földből lett szellemváros – galériával
Forgalmas turistaút mellett bújik meg hazánk egyik legkülönlegesebb rombirtoka. Mágnesként vonzza az urbex-rajongókat az egykori plébános remetebirodalma, ahol minden adott egy hátborzongató felfedezéshez. Emmaus ma már legendának számít, ahol az egykor sokak által tisztelt szerzetes emlékét, saját kezével ásott sírját és Názáret titokzatos épületeit is már csak a természet gondozza.
Olykor a legváratlanabb helyeken bukkanhat az ember urbex-helyszínre. Akár egy könnyed nyári túra közben, egy forgalmas túraútvonalon is hirtelen egy komplett urbex szellemváros kapujában találhatja magát, és ehhez még csak az országhatárt sem kell átlépnie. Noha az Alföld is bővelkedik izgalmas, rejtélyes vagy éppen hátborzongató hangulatú, elhagyatott épületekben, most egy Balaton-felvidéki, kihalt, enyésző remetebirodalmat mutatunk az urbex-rajogóknak.
Zárt kapu, nyitott múlt: urbex-romváros a kerítés túloldalán
A birtok bejáratán nagy méretű, rozsdás lakat zárja el az utat, a kapu mellett azonban ott tátong egy tágas kerítéshézag, amely már-már szinte csalogatja befelé a kalandvágyó túrázókat. Aki átlépi a határt, elfeledett szellemvárosba csöppen, ahol fél tucatnyi romos ház fölött veszi vissza az uralmat napról napra egyre jobban a természet. Az ajtókat, ablakokat kivétel nélkül megrongálták, több téglafal is ledőlt, némelyik házban azonban még vannak használati tárgyak, például tányérok, palackok, rossz magnó, befőtt, takarók, ruhák, és bútorok: kanapék, ágy, szekrények, matracok.
Az urbex-helyszín különlegessége, hogy a feledés és enyészet e titokzatos birodalmának története bárki számára megismerhető.
Emmaus titka: remetelak a tanúhegyen
Ify Lajos premontrei szerzetes, plébános nyugdíjazása után az egyik Balaton-felvidéki tanúhegyen, a Szent György-hegyen telepedett le, ahol remetelakot épített az ötvenes években, amelyet a Lukács evangéliumában olvasható emmauszi vacsorára utalván Emmausnak nevezett el. Mellette lakóépületet, gazdasági épületet is építtetett, amelyeket szintén elnevezett: Eremos volt a házvezetőnő lakhelye, Názáretben voltak a vendégházak és a műhely, az Animálban éltek a házi- és haszonállatok, a Nectár volt a nyári lak, ahol a Magyar Természettudományos Társaság tagjaként természettudományos könyveit is tartotta.
Rombirodalom a hegyoldalbanFotók: Koós Kata
A legenda szerint a nyári lak melletti fészerben tárolta a koporsóját, amelyet jóval halála előtt elkészített, és évente újrafaragta rajta az évszámot.
Maga a főépület, az Emmaus kápolnaként és téli lakként szolgált, amely elé hatalmas zászlórudat állíttatott. A felvont lobogóval jelezte a zarándokoknak, túrázóknak, híveknek, cserkészeknek, ha otthon tartózkodott és fogadott látogatókat. A plébánost állítólag szoros barátság fűzte Mécs László premonrei szerzeteshez, papköltőhöz.
1967-ben hunyt el, és az Emmaus-kápolna kertjében nyugszik, ahol a legenda szerint maga ásta meg sírját a birtok északi részén. A telek tulajdonviszonyai zavarosak, a hasznosításra és felújításra se szándék, se forrás. Az épületek romlása a kétezres években gyorsult fel, 2021 novemberében a főépület, az Emmaus tornya is leomlott, maga alá temetve az épület nagy részét.
